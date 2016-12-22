08.12.2016

Белорусская цементная компания и "Евроцемент груп" подписали договор, который регулирует их взаимодействие в 2017 году.Подписи под документом поставили президент "Евроцемент груп" Михаил Скороход, генеральный директор ОАО "Белорусский цементный завод" Игорь Ложечников и генеральный директор ОАО "Кричевцементношифер" Владимир Корчевский. "В соответствии с договором, объем поставок рассчитан на полное удовлетворение спроса на белорусский цемент на российском рынке, но он будет не ниже объема, поставленного в текущем году", - рассказали в Минстройархитектуры.Там напомнили, что белорусские и российские цементники уже не первый год объединяют усилия для выстраивания партнерского взаимодействия. "На протяжении последних лет мы осуществляем активное и плодотворное взаимодействие с "Евроцемент груп". И мы рады продолжить самое тесное сотрудничество. Считаю, в уходящем году нашу работу можно назвать успешной. Безусловно, были разные ситуации, однако мы всегда находили компромисс. Уверен, 2017 год будет не менее удачным", - сказал министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный.По его словам, в настоящее время для отечественных цементных заводов ключевым экспортным рынком является российский, на котором Беларусь уверенно занимает лидирующие позиции среди стран-поставщиков. С холдингом "Евроцемент груп" на 2016 год также были согласованы гарантированные поставки белорусского цемента на российский рынок. "Уже можно смело утверждать - договоренности выдержаны. В наступающем же году, несмотря на сужение рынка, доля белорусского цемента на рынках Российской Федерации увеличится", - подчеркнул министр.В свою очередь Михаил Скороход констатировал, что поставки белорусского цемента в 2016 году, их объемы и планы подтверждают стратегический уровень отношений не только между производителями цемента, но и странами. "Мы благодарны за высокое доверие к нам наших белорусских партнеров и рады продолжить взаимодействие четвертый год подряд", - сказал он.