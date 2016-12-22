07.12.2016



"В конце ноября был достигнут ряд договоренностей с чешским АО "Рашелина" по новым проектам сотрудничества. В Беларуси уже реализован совместный проект ГПО "Белтопгаз", АО "Рашелина" и ОАО "Торфопредприятие Глинка" по строительству цеха переработки торфа и производства торфяных субстратов. Сейчас чешская компания рассматривает возможность проинвестировать строительство новых площадей для добычи торфа на торфопредприятии "Глинка", которое находится в Пинском районе Брестской области", - отметили в пресс-службе и пояснили, что речь идет об инвестициях в размере 1,3 млн евро. При этом планируется строительство около 150 га новых площадей.

Говоря о других направлениях сотрудничества с АО "Рашелина", в Минэнерго отметили, что достигнута договоренность об увеличении в 2017 году поставок из Беларуси на чешский рынок кипованного торфа и грунтов до 80 тыс. куб.м. Поставки будет осуществлять торфопредприятие "Глинка", сумма экспорта составит около 520 тыс. евро.

В Минэнерго рассказали, что сотрудничество Беларуси и Чехии в сфере энергетики обсуждалось в конце ноября в Праге на 14 заседании чешско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Чешской Республикой и Беларусью.

Белорусскую делегацию возглавил генеральный директор ГПО "Белтопгаз", председатель белорусской части рабочей группы Леонид Рудинский, чешскую делегацию - директор Департамента газовой промышленности и жидкого топлива Министерства промышленности и торговли Чешской Республики, председатель чешской части рабочей группы Ян Заплатилек.

"Во время визита нашей делегации в Чехию состоялись рабочие встречи и посещение чешских компаний Thermona (производство газовых и электрических котлов для систем отопления, в том числе для каскадных котельных), компании Mavel A.S. и Metrostav A.S. (сооружение ГЭС), Ekol (изготовление, сервисное обслуживание паровых и конденсационных турбин мощностью до 70 МВт)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, 25 ноября 2016 года при участии посольства Беларуси в Чехии состоялось официальное подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере газификации и энергетики между ГПО "Белтопгаз" и Чешско-белорусской торгово-промышленной палатой, а также меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству Чешско-белорусской торгово-промышленной палатой с ГПО "Белэнерго". Проведение 15-го заседания планируется в апреле - мае 2017 года в Минске.

Инвестор из Чехии рассматривает возможность проинвестировать строительство новых площадей для добычи торфа в Пинском районе.



