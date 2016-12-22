06.12.2016

Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "СМУ-25 строительный сервис" - зарегистрирован в свободной экономической зоне "Минск".Предприятие планирует реализовать проект по строительству завода специальных металлоконструкций для индустриального домостроения и объектов производственной, складской и торговой инфраструктуры. Заявленный объем инвестиций, согласно договору, составляет не менее $15 млн 180 тыс., предполагается создание не менее 45 рабочих мест.Всего в настоящее время в СЭЗ "Минск" осуществляют производственную деятельность 112 предприятий. В текущем году кроме "СМУ-25 строительный сервис" зарегистрировано еще 7 резидентов. В том числе предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству завода по сортировке и переработке смешанных отходов на основе технологии ArrowBio.