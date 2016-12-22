В СЭЗ «Минск» будет построен завод металлоконструкций за $15 млн
06.12.2016
Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "СМУ-25 строительный сервис" - зарегистрирован в свободной экономической зоне "Минск".
Предприятие планирует реализовать проект по строительству завода специальных металлоконструкций для индустриального домостроения и объектов производственной, складской и торговой инфраструктуры. Заявленный объем инвестиций, согласно договору, составляет не менее $15 млн 180 тыс., предполагается создание не менее 45 рабочих мест.
Всего в настоящее время в СЭЗ "Минск" осуществляют производственную деятельность 112 предприятий. В текущем году кроме "СМУ-25 строительный сервис" зарегистрировано еще 7 резидентов. В том числе предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству завода по сортировке и переработке смешанных отходов на основе технологии ArrowBio.
БЕЛТА
Предприятие планирует реализовать проект по строительству завода специальных металлоконструкций для индустриального домостроения и объектов производственной, складской и торговой инфраструктуры. Заявленный объем инвестиций, согласно договору, составляет не менее $15 млн 180 тыс., предполагается создание не менее 45 рабочих мест.
Всего в настоящее время в СЭЗ "Минск" осуществляют производственную деятельность 112 предприятий. В текущем году кроме "СМУ-25 строительный сервис" зарегистрировано еще 7 резидентов. В том числе предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству завода по сортировке и переработке смешанных отходов на основе технологии ArrowBio.
БЕЛТА
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