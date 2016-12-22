05.12.2016

СООО "Белвест" планирует создать подразделение по переработке отходов обувного производства в первой половине 2017 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по реорганизации и развитию производственных процессов и новых технологий компании Николай Ковальков.По итогам 2015 года, на предприятии образовалось 218 т различных отходов, стоимость которых оценивается примерно в $1 млн. По словам Николая Ковалькова, перед коллективом сегодня стоит задача сделать "Белвест" полностью безотходным предприятием, когда на свалку будет вывозиться только бытовой мусор, а остальные отходы должны перерабатываться и давать экономический эффект. Подразделение будет сформировано на базе действующего экспериментального участка, где отрабатываются технологические процессы переработки отходов. Проект находится в завершающей стадии, в 2017 году предстоит выполнить большой объем организационной работы для ввода и полноценной работы подразделения. Планируется создать до 10 новых рабочих мест, уже закуплено необходимое оборудование. На первом этапе компания намерена перерабатывать только собственные отходы, а в перспективе принимать такие материалы и у сторонних организаций.Исследования проводятся в тесном сотрудничестве с научными сотрудниками Витебского государственного технологического университета. Сегодня отрабатываются инновационные технологии получения материала из отходов полиуретана и кожи на основе термомеханического метода обработки. Из такого сырья выпущены опытные образцы вкладышей каблучной части, а также непосредственно каблуков и подошв с отличными физико-механическими характеристиками. В последующем предстоит освоить их серийное производство. Наиболее наукоемким процессом является разработка рецептур получения материала. "Мы перерабатываем различные системы полиуретанов, и каждая требует индивидуального подхода, в том числе с точки зрения температурного и временного режимов, состава наполнителя и по ряду других аспектов", - отметил Николай Ковальков. Сейчас исследователи дорабатывают технологический процесс для получения исходного материала с усовершенствованными физическими характеристиками, что в конечном итоге значительно повысит экспортный потенциал готовых изделий.