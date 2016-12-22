02.12.2016

Правительство компенсирует белорусским банкам в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина Беларуси №981 от 30 ноября 2016 года.Совмин постановил компенсировать в 2017-2018 годах потери от предоставления экспортных кредитов в пределах средств, предусматриваемых на данные цели в республиканском бюджете на эти годы, при условии страхования экспортных рисков с поддержкой государства.Так, потери будут компенсированы открытому акционерному обществу "Белагропромбанк" в связи c предоставлением ОАО "Брестский электроламповый завод" экспортного кредита в сумме $3,5 млн, выданного по коммерчески ориентированной процентной ставке (CIRRs) согласно кредитному договору от 5 марта 2015 года №19. Также в документе речь идет об ОАО "Белвнешэкономбанк", который предоставил производственному унитарному предприятию "Завод электроники и бытовой техники Горизонт" кредит на $1,4 млн, выданный согласно кредитному договору от 28 сентября 2015 года №35020-к15-006.Кроме того потери будут компенсированы ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" в связи с предоставлением производственному унитарному предприятию "Завод электроники и бытовой техники Горизонт" двух экспортных кредитов на $2,3 млн и на $2,5 млн, выданных в 2014 и 2015 годах.Минфину поручено заключить с вышеназванными банками договоры о компенсации потерь.астоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.