02.12.2016

ОАО "СветлогорскХимволокно" освоило производство полиэфирных нитей с полым сечением. Об этом сообщил заместитель начальника управления продаж предприятия Алексей Железовский.Новая продукция, которая относится к семейству так называемых пневмотекстурированных мульфламентных нитей, обладает особыми свойствами. В первую очередь, благодаря полой структуре, эти нити гораздо легче обычных нитей аналогичной линейной плотности. Соответственно, более легкими по весу будут и изделия из них. Во-вторых, нити способны быстро реагировать на изменения температуры тела, предотвращают перегрев или переохлаждение человека, являясь своего рода "температурным контролером". Секрет как раз и заключается в полой структуре нити, которая, благодаря наличию внутри себя воздуха, сохраняет тепло подобно термосу. При этом специалисты утверждают, что трикотаж с использованием таких нитей сохраняет тепло даже в намокшем состоянии. В случае же перегрева человека (например, во время большой физической нагрузки) полая нить помогает поту быстро покидать поверхность кожи и испаряться с поверхности одежды.В настоящее время на предприятии выпущена опытная партия нити, которая позиционируется на мировом рынке как аналог нитей Thermolite. В ближайшее время продукция в небольших объемах будет направлена примерно на 10 предприятий Беларуси, России и Казахстана, которые выпускают трикотажные изделия. "Мы надеемся, что испытания пройдут быстро, и уже в первом квартале следующего года начнем отгрузку новой продукции в промышленных масштабах", - рассказал Алексей Железовский.Область применения нового материала очень широкая, он может использоваться в том числе для изготовления верхней одежды и нижнего белья, а также чулочно-носочных изделий, спецодежды для занятий альпинизмом, лыжным спортом, охотой, рыбалкой и т.д.