02.12.2016

Осенью следующего года должна начаться модернизация ОАО «Оршанский инструментальный завод». На предприятии планируется заменить около 50% оборудования.«Завод был введен в эксплуатацию в 1974 г, и основная часть оборудования была закуплена в 70-е гг. Сейчас мы объявили конкурс на выбор подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации по модернизации части производственного корпуса, но по сути будет проводиться модернизация завода с заменой не менее 50% оборудования. Производство располагается в одном корпусе площадью около 44 тыс кв м», - рассказали на предприятии.После подготовки проектно-сметной документации будет составлен бизнес-план модернизации завода, определены источники финансирования и объявлены тендеры на поставку оборудования. Модернизация завода будет проводиться с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции и увеличения доли экспорта в объеме произведенной продукции до 70% с нынешних 40%-50%.Конкурс по выбору подрядчика на выполнение проектно-сметной документации будет проведен 23 декабря 2016 г, документы участников конкурса принимаются до 9 декабря 2016 г. Ориентировочная стоимость работ составляет 2,1 млн бел руб (1,065 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).