02.12.2016

Проект по строительству цеха азотной кислоты с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси (КАС) на ОАО «Гродно Азот» планируется завершить в 2018 году. Стоимость составляет около 170 млн евро.ОАО «Гродно Азот» в октябре 2015 года приступило к реализации проекта по строительству цеха азотной кислоты мощностью 1,2 тыс т в сутки с реконструкцией действующего производства КАС. Строительство комплекса осуществляется по проекту немецкой фирмы ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Эта компания поставляет оборудование для нового комплекса.«Релизация данного проекта позволит ОАО «Гродно Азот» увеличить мощности производства КАС на 60% - до 1,2 млн т с нынешних 750 тыс т, снизить энергетические и сырьевые затрат в себестоимости минимум на 25 долл на 1 т КАС, что позволит предприятию заметно увеличить прибыль», - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в Беларуси появится современное производство азотных удобрений КАС взамен физически и морально устаревшего.Строительство цеха азотной кислоты с реконструкцией действующего производства КАС предусмотрено программой перспективного развития ОАО «Гродно Азот» на 2011-2015 гг и на период до 2020 г. В рамках реализации данной программы намечена реализация 12 инвестпроектов. По предварительным расчетам, инвестиции в их реализацию составляют около 1,2 млрд долл.