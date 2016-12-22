«Гродно Азот» закончит строительство нового цеха в 2018 году
02.12.2016
Проект по строительству цеха азотной кислоты с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси (КАС) на ОАО «Гродно Азот» планируется завершить в 2018 году. Стоимость составляет около 170 млн евро.
ОАО «Гродно Азот» в октябре 2015 года приступило к реализации проекта по строительству цеха азотной кислоты мощностью 1,2 тыс т в сутки с реконструкцией действующего производства КАС. Строительство комплекса осуществляется по проекту немецкой фирмы ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Эта компания поставляет оборудование для нового комплекса.
«Релизация данного проекта позволит ОАО «Гродно Азот» увеличить мощности производства КАС на 60% - до 1,2 млн т с нынешних 750 тыс т, снизить энергетические и сырьевые затрат в себестоимости минимум на 25 долл на 1 т КАС, что позволит предприятию заметно увеличить прибыль», - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в Беларуси появится современное производство азотных удобрений КАС взамен физически и морально устаревшего.
Строительство цеха азотной кислоты с реконструкцией действующего производства КАС предусмотрено программой перспективного развития ОАО «Гродно Азот» на 2011-2015 гг и на период до 2020 г. В рамках реализации данной программы намечена реализация 12 инвестпроектов. По предварительным расчетам, инвестиции в их реализацию составляют около 1,2 млрд долл.
ПРАЙМ-ТАСС
ОАО «Гродно Азот» в октябре 2015 года приступило к реализации проекта по строительству цеха азотной кислоты мощностью 1,2 тыс т в сутки с реконструкцией действующего производства КАС. Строительство комплекса осуществляется по проекту немецкой фирмы ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Эта компания поставляет оборудование для нового комплекса.
«Релизация данного проекта позволит ОАО «Гродно Азот» увеличить мощности производства КАС на 60% - до 1,2 млн т с нынешних 750 тыс т, снизить энергетические и сырьевые затрат в себестоимости минимум на 25 долл на 1 т КАС, что позволит предприятию заметно увеличить прибыль», - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в Беларуси появится современное производство азотных удобрений КАС взамен физически и морально устаревшего.
Строительство цеха азотной кислоты с реконструкцией действующего производства КАС предусмотрено программой перспективного развития ОАО «Гродно Азот» на 2011-2015 гг и на период до 2020 г. В рамках реализации данной программы намечена реализация 12 инвестпроектов. По предварительным расчетам, инвестиции в их реализацию составляют около 1,2 млрд долл.
ПРАЙМ-ТАСС
Последние новости рубрики
-
22.12.2016На Заводе полимерных труб открылся новый цех
-
21.12.2016В Беларуси ежегодно добывается 1,64 млн тонн нефти
-
15.12.2016В СЭЗ «Гомель-Ратон» зарегистрировано предприятие по производству высокоточных изделий
-
14.12.2016Пинское «Полесье» отмечает прирост экспорта
-
14.12.2016Приток валюты в Беларусь продолжает снижаться
-
13.12.2016Всемирный банк прогнозирует для Беларуси отрицательный рост ВВП в 2017 году
-
09.12.2016В Кобрине будет организовано новое производство
-
08.12.2016Белорусская цементная компания пришла к соглашению с «Евроцемент груп»
-
07.12.2016Чехия могут вложить 1,3 млн евро в добычу торфа в Беларуси
-
06.12.2016В СЭЗ «Минск» будет построен завод металлоконструкций за $15 млн
-
05.12.2016«Белвест» создаст подразделение по переработке отходов обувного производства
-
02.12.2016Правительство компенсирует потери банкам
-
02.12.2016На «СветлогорскХимволокно» начали выпускать новый вид продукции
-
02.12.2016Оршанский инструментальный завод намерен обновить оборудование
-
02.12.2016«Гродно Азот» закончит строительство нового цеха в 2018 году
Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006