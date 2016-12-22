30.11.2016

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 ноября составил $13,5 млрд, увеличившись с начала года на $1 019,1 млн, или на 8,2% (с учетом курсовых разниц).В январе-октябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1 613,7 млн, в том числе $800 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $393,2 млн - правительства и банков Российской Федерации, $313,2 млн - банков КНР, $105,5 млн - МБРР, $1,8 млн - ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $719,2 млн, из которых $264,8 млн - выплаты Евразийскому фонду стабилизации и развития, $237,5 млн - правительству Российской Федерации, $166,7 млн - банкам КНР, $49,4 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,1 млн - ЕБРР и СИБ.Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил Br35,5 млрд и увеличился по сравнению с началом года на Br2,6 млрд, или на 8%.Внутренний государственный долг составил Br9,8 млрд, увеличившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 0,5%.За январь-октябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1 374,6 млн и Br526,9 млн.