«БелЭрудит» приглашает на практические семинары: трудовой кодекс, электронные документы, заработная плата
11.10.2018
«Существенные изменения Трудового кодекса»Даты семинара - 24.10.2018 г. (среда) и 31.10.2018 г. (среда) с 10.00 до 15.00
Изменены 160 статей Трудового кодекса (40% текста):
1. Порядок заключения и расторжения контракта и трудового договора. Условия контракта.
2. Откорректированы права пенсионеров, отцов, фрилансеров, учителей и других категорий работников.
3. Укрепление идеологической работы в организациях.
4. Усовершенствование отношения к материальной собственности и возмещению ущерба.
5. Условия труда, их изменения, уведомления об изменениях, влияние изменений на зарплату.
6. Укрепление трудовой, финансовой, исполнительской и технологической дисциплины.
7. Компенсации работающим пенсионерам.
Читают и консультируют:
24.10.2018 г. - Соколовская А.М.. – судья Верховного Суда, судья ЕАЭС (в отставке), разработчик ТК; представитель Белорусской Федерации Профсоюзов.
31.10.2018 г. - Кеник К.И. – судья Верховного суда, заслуженный юрист, автор пособий и «Справочника кадровика».
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Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit_92@mail.ru. Проводится в г.Минске
Слушатели получают практические материалы издательского холдинга «Регистр».
«Электронные документы и электронный архив»Дата проведения семинара - 19.10.2018 г. (пятница) с 10.00 до 15.00
1. Государственное регулирование электронного документооборота.
2. Инструкция о работе с электронными документами в автоматизированной системе расчетов. «Облачные» чудеса (электронные документы в команде).
3. Инструкция по делопроизводству, ее дополнения и изменения.
4. Локальные акты организации. Юридическая сила документа.
5. Методические и методологические рекомендации по применению государственных стандартов СТБ 6.38-2016. Ошибки в делопроизводстве, их устранение.
6. Документы ограниченного распространения.
7. Электронные адреса. Электронная цифровая подпись.
8. Экспертиза ценности электронных документов. Работа экспертной комиссии.
9. Электронный архив. Учет электронных документов. Классификация документов в электронном архиве. Сроки хранения электронных документов.
10. Защита электронной информации. Ответственность руководителя.
11. Международный опыт.
Читают и консультируют: Носевич В.Л. – к.и.н., директор ГУ «Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации»; Черкасская Н.Б. – начальник управления электронного документооборота БГУ.
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Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit_92@mail.ru.
Слушатели получают практические материалы издательского холдинга «Регистр».
«Актуально о заработной плате»Дата проведения семинара - 26.10.2018 г. (пятница) с 10.00 до 15.00
1. Формирование оплаты труда. Применение государственных и локальных актов. Изменения в ЛНПА:
- Порядок применения ЕТС и ЕКСД (Постановление Министерства труда № 173 от 20.12.2017 г.).
- Организация работы с классификаторами Постановление Совета Министров от 13.03.18 г. № 121.
- Штатное расписание; табельный учет рабочего времени (образец инструкции), нормирование труда.
- Исчисление среднего заработка. Повышение, понижение, удержание из з/п.
- Оплата труда при совместительстве. Расчет компенсаций.
- Оплата труда руководителей (Постановление Совета Министров от 28.12.17 г. № 1032).
- «Плавающие» оклады.
- Применение Декрета № 2 от 02.06.2016 г. и Постановления Министерства труда от 17.05.2018 г. № 53.
- Выплаты при увольнении. Выплаты при ликвидации организации.
- Ошибки при начислении, их исправление. Ответственность руководителя.
2. Порядок оформления и начисления по листкам и справкам о временной нетрудоспособности. Применение Закона № 33-3 от 30.06.2017 г., Постановления Совета Министров № 209 от 21.03.2017 г. и других документов.
3. Обязательные страховые взносы в ФСЗН, их размеры, сроки уплаты. Основные ошибки, допускаемые плательщиками при исчислении и уплате взносов в ФСЗН. Отчет по платежам.
Читают и консультируют: Пещенко Е.А. – разработчик нормативных актов Министерства труда; Страцкевич Л.Н. – эксперт ФСЗН, автор книг, Таберко И.М. – начальник отдала организации сбора платежей Минского городского управления ФСЗН.
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Стоимость участия в семинаре составляет 120 рублей. Акция! Приглашаем 2 специалиста на одну оплату.
Регистрация по телефонам (017) 233-51-97; 286-06-08; 8-029-689-09-32 или e-mail belerudit_92@mail.ru.
Слушатели получают практические материалы издательского холдинга «Регистр».
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