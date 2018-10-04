Малоритский консервноовощесушильный комбинат переоснастит линию по производству детского питания
04.10.2018
ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" в первом квартале 2019 года переоснастит линию по производству детского питания, сообщил главный инженер предприятия Роман Рачкевич.
На предприятии реализуют проект по замене линии по выпуску детского питания в стеклянной таре. Действующее оборудование было установлено в 2005 году и уже исчерпало свой технический ресурс. ОАО заключило контракт с болгарской фирмой-производителем на поставку нового оснащения на сумму более 1,2 млн евро. Финансирование предусматривается из инвестиционного фонда концерна "Белгоспищепром" и собственных средств предприятия.
Ожидается, что новая линия заработает в первой половине следующего года. Благодаря замене оборудования на 12-15% увеличится производство детского питания (в банке 190 г). "Применение новых технологий позволит поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции, производить контроль на всех этапах ее изготовления, снизить энергозатраты", - приводит БЕЛТА слова Рачкевича.
В текущем году Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску пюре и соков для детского питания в гибкой упаковке. Она была запущена в 2016 году. В течение двух лет освоено производство продукции восьми наименований. Для расширения ассортимента приобретена секция для стерилизации итальянского производства. Это позволило выпускать плодоовощные пюре с добавлением сливок.
ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первая продукция с конвейера предприятия сошла в 1955 году. В 1970-х годах проведена реконструкция консервного цеха, благодаря чему был расширен ассортимент, завод начал выпускать соки. Сейчас ОАО производит более 180 наименований продукции.
На предприятии реализуют проект по замене линии по выпуску детского питания в стеклянной таре. Действующее оборудование было установлено в 2005 году и уже исчерпало свой технический ресурс. ОАО заключило контракт с болгарской фирмой-производителем на поставку нового оснащения на сумму более 1,2 млн евро. Финансирование предусматривается из инвестиционного фонда концерна "Белгоспищепром" и собственных средств предприятия.
Ожидается, что новая линия заработает в первой половине следующего года. Благодаря замене оборудования на 12-15% увеличится производство детского питания (в банке 190 г). "Применение новых технологий позволит поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции, производить контроль на всех этапах ее изготовления, снизить энергозатраты", - приводит БЕЛТА слова Рачкевича.
В текущем году Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску пюре и соков для детского питания в гибкой упаковке. Она была запущена в 2016 году. В течение двух лет освоено производство продукции восьми наименований. Для расширения ассортимента приобретена секция для стерилизации итальянского производства. Это позволило выпускать плодоовощные пюре с добавлением сливок.
ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первая продукция с конвейера предприятия сошла в 1955 году. В 1970-х годах проведена реконструкция консервного цеха, благодаря чему был расширен ассортимент, завод начал выпускать соки. Сейчас ОАО производит более 180 наименований продукции.
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