21.08.2018

Производственное объединение «Гомсельмаш» создано в 1978 г на базе предприятия «Гомсельмаш», основанного в 1930 г. В 2014 г преобразовано в холдинг, управляющей компанией холдинга определено ОАО «Гомсельмаш». В состав холдинга также входят ОАО «ГЗЛиН», ОАО «ГЗ СИиТО», ОАО «СМЗ», ОАО «НТЦК» и ОАО «СП-Строй». «Гомсельмаш» специализируется на выпуске самоходных зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также комплексов сельхозмашин на базе универсальных энергосредств. Производит самоходные комбайны и комплексы мощностью от 210 до 600 л.с., прицепные и навесные машины энергоемкостью от 50 до 450 л.с. Экспортирует продукцию в Россию и страны СНГ, Чехию, Китай, Иран и другие страны.





ОАО «Гомсельмаш» 3 октября проведет конкурс среди поставщиков горизонтального обрабатывающего центра ориентировочной стоимостью 3,312 млн бел руб (примерно, 1,615 млн долл).Оборудование закупается в рамках мероприятий по техвооружению «Гомсельмаша» в 2018-2019 гг.К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Предложения участников конкурса принимаются до 12.00 3 октября 2018 г, срок поставки оборудования – 31 октября 2018 г – 31 декабря 2019 г.Представитель компании также сообщил, что в настоящее время на предприятии подводятся итоги конкурса среди поставщиков автоматизированного комплекса технологической линии для термической и химико-термической обработки деталей. Как сообщалось, заявленная стоимость оборудования ориентировочно составляет около 7 млн бел руб (3,413 млн долл, 1 долл – 2,0508 бел руб).