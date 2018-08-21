«Гомсельмаш» проведет конкурс на поставку горизонтального обрабатывающего центра на сумму около 1,6 млн долларов
21.08.2018
ОАО «Гомсельмаш» 3 октября проведет конкурс среди поставщиков горизонтального обрабатывающего центра ориентировочной стоимостью 3,312 млн бел руб (примерно, 1,615 млн долл).
Оборудование закупается в рамках мероприятий по техвооружению «Гомсельмаша» в 2018-2019 гг.
К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Предложения участников конкурса принимаются до 12.00 3 октября 2018 г, срок поставки оборудования – 31 октября 2018 г – 31 декабря 2019 г.
Представитель компании также сообщил, что в настоящее время на предприятии подводятся итоги конкурса среди поставщиков автоматизированного комплекса технологической линии для термической и химико-термической обработки деталей. Как сообщалось, заявленная стоимость оборудования ориентировочно составляет около 7 млн бел руб (3,413 млн долл, 1 долл – 2,0508 бел руб).
Оборудование закупается в рамках мероприятий по техвооружению «Гомсельмаша» в 2018-2019 гг.
К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь. Предложения участников конкурса принимаются до 12.00 3 октября 2018 г, срок поставки оборудования – 31 октября 2018 г – 31 декабря 2019 г.
Представитель компании также сообщил, что в настоящее время на предприятии подводятся итоги конкурса среди поставщиков автоматизированного комплекса технологической линии для термической и химико-термической обработки деталей. Как сообщалось, заявленная стоимость оборудования ориентировочно составляет около 7 млн бел руб (3,413 млн долл, 1 долл – 2,0508 бел руб).
Производственное объединение «Гомсельмаш» создано в 1978 г на базе предприятия «Гомсельмаш», основанного в 1930 г. В 2014 г преобразовано в холдинг, управляющей компанией холдинга определено ОАО «Гомсельмаш». В состав холдинга также входят ОАО «ГЗЛиН», ОАО «ГЗ СИиТО», ОАО «СМЗ», ОАО «НТЦК» и ОАО «СП-Строй». «Гомсельмаш» специализируется на выпуске самоходных зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также комплексов сельхозмашин на базе универсальных энергосредств. Производит самоходные комбайны и комплексы мощностью от 210 до 600 л.с., прицепные и навесные машины энергоемкостью от 50 до 450 л.с. Экспортирует продукцию в Россию и страны СНГ, Чехию, Китай, Иран и другие страны.
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