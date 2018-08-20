«Белсолод» проведет конкурс на 4,968 млн долл
20.08.2018
ОАО «Белсолод» проведет открытый конкурс по выбору поставщика 20 тыс т пивоваренного ячменя ориентировочной стоимостью 10,2 млн бел руб (4,968 млн долл по курсу Национального банка Беларуси), сообщило агентство ПраймПресс со ссылкой на сотрудника администрации компании.
Предложения участников конкурса принимаются до 10.00 5 сентября 2018 г. Срок поставки пивоваренного ячменя – с 1 октября по 31 ноября 2018 г.
Место поставки пивоваренного ячменя для резидентов Беларуси - склад Белсолода в Иваново, для нерезидентов - при перевозке ж/д транспортом - на условиях CIP граница Республики Беларусь, при перевозке морским путем - на условиях CIF порт Клайпеда, при этом дополнительно должны быть предоставлены поставки на условиях FOB.
ОАО «Белсолод» создано в 1996 г на базе Ивановского солодовенного завода, который начал работать в 1989 г. Доля государства в уставном фонде составляет более 99,3%. Годовая потребность предприятия в пивоваренном ячмене составляет 160-170 тыс т, мощность по выпуску солода пивоваренного - 130 тыс т.
Предложения участников конкурса принимаются до 10.00 5 сентября 2018 г. Срок поставки пивоваренного ячменя – с 1 октября по 31 ноября 2018 г.
Место поставки пивоваренного ячменя для резидентов Беларуси - склад Белсолода в Иваново, для нерезидентов - при перевозке ж/д транспортом - на условиях CIP граница Республики Беларусь, при перевозке морским путем - на условиях CIF порт Клайпеда, при этом дополнительно должны быть предоставлены поставки на условиях FOB.
ОАО «Белсолод» создано в 1996 г на базе Ивановского солодовенного завода, который начал работать в 1989 г. Доля государства в уставном фонде составляет более 99,3%. Годовая потребность предприятия в пивоваренном ячмене составляет 160-170 тыс т, мощность по выпуску солода пивоваренного - 130 тыс т.
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