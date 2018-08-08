08.08.2018

Ежегодный строительный форум – 26-я международная специализированная выставканачнет свою работув Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж).

На закрытой и открытой площадках разместятся экспозиции, посвященные новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию.

Свои новинки представят около 200 ведущих строительных компаний из Беларуси, Польши, Китая, Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, России, Украины и других стран мира. Коллективные экспозиции сформировали компании-производители из Китая, Польши, Тверской и Новгородской областей России.

Тематические направления экспозиции:

· строительные и отделочные материалы; · фасад, кровля, изоляция; · отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция; · окна, двери, ворота, лестницы, роллеты;· дизайн интерьера и предметы декора; · строительные смеси и лакокрасочная продукция; · плитка и гибкий мрамор; · деревянные дома, дачи, сауны и бани; · растения, предметы озеленения и благоустройства · и многое другое.

В числе отечественных компаний, принимающих участие в выставке, ЧПУП «Агротика», РУПП «Гранит», ИООО «Зомекс Инвестмент», ОДО «Каскад Энерго», ООО «Лимэкс», ООО «Мастертайл», ЧПУП «Потенциалплюс»,ООО «Родолит Аква», ООО «МонолитКомплектИнвест», ООО «Новотент Групп», ООО «Прима Порта», ГП «Белгипродор», ГП «Белдорнии» и многие другие.

Выставку «БУДПРАГРЭС» с нетерпением ждут не только профессионалы-строители, но и все, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством. Познакомиться с новиками и выбрать подходящие решения для дома сможет каждый посетитель.

Специалистам различных организаций будет интересен раздел «Строительная техника» http://budpragres.minskexpo.com/stroitelnaya-technika-budpragres, который уже стал неотъемлемой частью выставки. Как известно, успех любого строительства напрямую связан с выбором качественной современной спецтехники. Сейчас ее рынок развивается стремительными темпами. Новейшие машины будут представлены в широком ассортименте.

Более 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику на открытой площадке, прилегающей к Футбольному манежу. В числе экспонентов: ОАО «Амкодор», ООО «Зумлион-МАЗ», производственная фирма «Сайнском строй», Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования, ООО «КВ-Партнер», ООО «ПарадАвто», УП «ЯровитАвто», ООО «МЗ Аримакс» и многие другие. Экспозицию будут сопровождать шоу-демонстрации от компаний-участников.

Отдельной экспозицией будет представлен раздел выставки «Двери и фурнитура» http://budpragres.minskexpo.com/dveri_budpragres. Участники предложат вниманию посетителей новые модели входных и межкомнатных дверей.

Одним из участников салона станет ООО «Прима Порта» - один из крупнейших белорусских производителей межкомнатных дверей. Также с высококачественными межкомнатными и входными дверями можно ознакомиться на стенде ОДО «РасГар».

5 сентября в 14.00. в конференц-зале выставочного комплекса традиционно соберутся участники VIII Республиканской пресс-конференции «Рынок дверей Беларуси» - представители дверного рынка Беларуси и России, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке дверей, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объём рынка межкомнатных и входных дверей, экспортный потенциал белорусских компаний-производителей. Организатор – первое отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело» — один из наиболее авторитетных и профессиональных источников оперативной, достоверной и объективной информации о дверной отрасли России (г. Новосибирск, спикер - Сергей Харитонов).

О некоторых участниках выставки «Будпрагрэс-2018»

Польская компания «MOL» является ведущим производителем оконных систем в Центральной Европе и специализируется на производстве вертикальных жалюзи, тканевых и фасадных роллет и противомоскитных сеток. Продукция марки MOL продается в 26 европейских странах.

«RX Polska» - производитель и дистрибьютор элементов балюстрады из нержавеющей стали, держателей стекла, бескаркасных стеклянных балюстрад, стеклянных фасадов

и навесов.

Производственно-дистрибьюторская компания «SEVEN» (Польша), производитель известного на рынке строительных химикатов бренда «BORAMAX», в ассортимент которого входит более 250 продуктов, таких как: клеи, ленты, пропитки, силиконы, грунтовки, герметики, фунгициды, штукатурки, пластификаторы, монтажные пены, строительные пленки, противовлажные изоляции и другие.

Китайская компания «Shanxi Evercredit HuiDa» является профессиональным производителем изделий из древесноволокнистых композитов. Ассортимент включает опалубочные конструкции, напольные покрытия, стеновые панели, заборы и др.

Компания «TESA» (Литва) является одним из ведущих в мире производителей технических клейких лент и самоклеящихся системных решений. В ассортиментном портфеле фирмы более 7 000 продуктов как для промышленности и профессионалов, так и для обычных потребителей. Продукция TESA применяется в самых разных отраслях промышленности: автомобилестроение, сектор электроники (например, смартфоны и планшеты), печатная отрасль, строительство и методы эффективной защиты торговых марок и продуктов.

В состав коллективной экспозиции Тверской области России вошли такие известные производители как ООО «ПК «Орбита», ООО «Крафмет», ООО «Артек», ООО ДК «Радослав».

Компания «Крафмет» - предприятие, специализирующееся на производстве и продаже металлической сетки, металлоконструкций, винтовых свай и теплиц.

ООО ДК «Радослав» - производитель несущих термоструктурных панелей для высокоскоростного строительства. Одним из направлений деятельности предприятия также является строительство жилых и административных зданий, административных зданий, торговых павильонов.

Производственная компания «Орбита» является производителем, поставщиком широкого спектра металлоизделий различного назначения. Для химической, горно-химической, пищевой промышленности «Орбита» производит и поставляет ёмкостное оборудование, баки, сборники, репульпаторы, зумпфы, бункеры для сыпучих материалов. Мостостроителям предлагает установки непрерывного бетонирования, опалубку для опор, МИКи, ИПРС, СВСиУ, каркасно-тентовые укрытия (тепляки),опоры освещения и опорные конструкции для оборудования контроля и управления дорожным движением.

ООО «Артек» - предложит вниманию посетителей лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническим оборудование.

Свои новинки впервые продемонстрируют на белорусском рынке предприятия Новгородской области России: ООО «Галичи», ЗАО «Агромет», ООО «Торсион», ООО «Трансвит-Центр».

ЗАО «Агромет» занимается производством провода нагревостойкого марки ПАЛ, предназначенного для стационарной прокладки в электрических установках, в осветительных сетях, для межприборного монтажа электрооборудования, машин, механизмов, приборов на номинальное напряжение до 660В, частоты 50Гц для работы при температуре от -50 С до +200 С.

Сфера деятельности ООО «Торсион» - производство строительного оборудования: мобильные передвижные установки для монтажа винтовых свай; средств малой механизации: мини экскаватор прицепной; передвижных маслостанций для гидравлического инструмента; гидравлического инструмента.

Компания «Галичи» из Великого Новгорода - производитель ПВХ и алюминиевых конструкций.

Постоянный участник выставки «Будпрагрэс» - группа компаний «Rector» («Ректор») – эксперт в области производства сборного железобетона, в том числе предварительно напряжённого. В этом году компания представит новую для рынка Беларуси конструкцию – систему перекрытий «Rectobeton» – идеальное решение для замены перекрытий на реконструируемых зданиях, возможность устроить перекрытие без демонтажа вышележащих конструкций и кровли, снизить нагрузку на существующие стены и фундаменты, смонтировать перекрытие без использования монтажных механизмов.

Компания «Водяной сервис» специализируется на продаже фильтров для воды и сменных фильтрующих элементов к ним торговой марки «Atoll».

Участие в выставке примут представители группы компаний «Laminam», известного производителя керамических плит. Плиты Laminam обладают уникальными характеристиками: устойчивы к воздействию химических веществ и к естественному износу и старению, полностью совместимы с пищевыми продуктами, не боятся самых стойких красок, устойчивы к температурам и воздействию огня. Для этих плит характерны эклектика и вариативность, что позволяет расширить диапазон их применения.

Торгово-строительная компания «Мастертайл» - один из самых известных поставщиков кровельных и фасадных материалов, изоляции и утепления.

На протяжении всего времени работы выставки на демонстрационной площадке участники будут проводить мастер-классы, посетив которые, можно самостоятельно приступить к строительству различных элементов дома.

Кроме экспозиции, выставка имеет насыщенную ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ http://budpragres.minskexpo.com/delovaya-programma-2018-8435 . Посетители получат специальные предложения от участников, бесплатные консультации специалистов по строительству и обустройству жилья, познакомятся с инновациями, а также смогут посетить мероприятия. Участие во всех мероприятиях программы бесплатное.

4 сентября, вторник

14.00.-15.30. Семинар «Цифровая экономика: возможности для мобильного профессионального переориентирования в условиях новой реальности». Организатор: ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Монтажники и строители»

15.30-17.00. Семинар «Актуальные вопросы правовой охраны белорусских брендов в строительной индустрии». Организатор: УП Белпатентсервис БелТПП





5 сентября, среда

14.00.-16.00. Восьмая республиканская пресс-конференция «Рынок дверей Беларуси». Организатор: информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело» (Россия).

16.00-18.00. Республиканский семинар «Эффективные технические средства и их рациональная эксплуатация для сбора и переработки твердых коммунальных отходов в полезные продукты для строительства». Организатор: Белорусский научно-технический университет

7 сентября, пятница

10.00.-14.00. Конференция «BIM и повышение эффективности принятия решений на всех этапах жизненного цикла объекта строительства. Использование информационных моделей строительных материалов и оборудования от производителя». Организатор: Библиотека информационных моделей BIMLIB (Россия)

Одновременно в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка «Цветы. Семена. Сад. Огород», на которой можно будет приобрести все необходимое для озеленения и благоустройства.

Год от года главный строительный форум страны совершенствуется, стремясь предоставить участникам максимум возможностей для изучения рынка и обмена мнениями. «БУДПРАГРЭС» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новых технологий, материалов и конструкций. Это центр обмена опытом, который способствует развитию строительной отрасли, привлечению инвестиций, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.

26-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2018» пройдет с 4 по 7 сентября по адресу: пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.

Бесплатный пригласительный билет можно получить на сайте выставки http://budpragres.minskexpo.com .

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях деловой программы можно на сайте http://budpragres.minskexpo.com/delovaya-programma-2018-8435 .

Организатор — выставочная компания «Минскэкспо». По вопросам участия и посещения можно обращаться по тел. +375 17 226 98 90, +375 17 226 98 87, факс +375 172 26 91 92, эл. почта zvezdina@minskexpo.com , budpragres@telecom.by.