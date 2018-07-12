«Гомельстройматериалы» планирует реализовать проект стоимостью 38 млн евро
12.07.2018
ОАО «Гомельстройматериалы» планирует реализовать проект по увеличению мощностей по выпуску теплоизоляционных плит из минеральной ваты предварительной стоимостью около 38 млн евро, сообщил сайт primepress.by со ссылкой на сотрудника предприятия.
Проект может быть начат в 2019 г или 2020 г. Планируется закупка и установка третьей технологической линии мощностью около 700 тыс куб м условной ваты в год в цехе теплоизоляционных материалов. Установка оборудования позволить увеличить производство минваты на 50%-55%.
В 2018 г инвестиции в размере около 1 млн евро направляются на установку дополнительного теплообменника-утилизатора на линию №1 и на модернизацию подпрессовочного оборудования (для кремпинга) на линии №2. Модернизация направлена на снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение ее качества.
Гомельский комбинат строительных материалов основа в 1949 г, в 1997 г преобразован в ОАО «Гомельстройматериалы». Доля государства в уставном фонде общества составляет 99,93%. Предприятие выпускает широкий спектр стройматериалов, в товарной структуре продукции более 74% составляют минераловатные изделия.
Проект может быть начат в 2019 г или 2020 г. Планируется закупка и установка третьей технологической линии мощностью около 700 тыс куб м условной ваты в год в цехе теплоизоляционных материалов. Установка оборудования позволить увеличить производство минваты на 50%-55%.
В 2018 г инвестиции в размере около 1 млн евро направляются на установку дополнительного теплообменника-утилизатора на линию №1 и на модернизацию подпрессовочного оборудования (для кремпинга) на линии №2. Модернизация направлена на снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение ее качества.
Гомельский комбинат строительных материалов основа в 1949 г, в 1997 г преобразован в ОАО «Гомельстройматериалы». Доля государства в уставном фонде общества составляет 99,93%. Предприятие выпускает широкий спектр стройматериалов, в товарной структуре продукции более 74% составляют минераловатные изделия.
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