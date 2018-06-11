Конкурс белорусских товарных знаков ЛОГО 2018: на БЕЛАГРО наградили лучших!
ЛОГО 2018— это конкурс отечественных товарных знаков, ориентированный на содействие их регистрации и использованию за рубежом для защиты экспорта продукции белорусских предприятий и укреплению их деловой репутации на внутреннем рынке.
Призерами конкурса стали логотипы Открытого акционерного общества «Белорусский Металлургический Завод» — управляющая компания холдинга «Белорусская Металлургическая Компания», Открытого акционерного общества «Белшина» и Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод».
Лауреатами конкурса объявлены знаки Открытого акционерного общества "Лидский молочно-консервный комбинат", Открытого акционерного общества "Лидахлебпродукт", Открытого Акционерного Общества "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", Торгового частного унитарного предприятия "БЕЛЙОДОБРОМ".
Призы для награждения участников предоставили: Открытое акционерное общество «Милкавита», Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка», Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод», Филиал Открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт», Новобелицкий КХП, Открытое акционерное общество «Здравушка-милк», Открытое акционерное общество «Машпищепрод».
Организатор конкурса - Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис» Белорусской торгово-промышленной палаты оформит бесплатно для победителя конкурса заявку на товарный знак в Китайской Народной Республике.
Одновременно с проведением конкурса будет формироваться каталог белорусских товарных знаков и составляться их ежегодный рейтинг.
УП
«Белпатентсервис» БелТПП