11.06.2018

Награждение победителей 1 этапа конкурса белорусских товарных знаков ЛОГО 2018 состоялось 06 июня в конференц-зале 28 международной специализированной выставки «БЕЛАГРО 2018». Первое место и главный приз получил товарный знак «VILINI» Республиканского унитарного производственно-торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат».

ЛОГО 2018— это конкурс отечественных товарных знаков, ориентированный на содействие их регистрации и использованию за рубежом для защиты экспорта продукции белорусских предприятий и укреплению их деловой репутации на внутреннем рынке.

Призерами конкурса стали логотипы Открытого акционерного общества «Белорусский Металлургический Завод» — управляющая компания холдинга «Белорусская Металлургическая Компания», Открытого акционерного общества «Белшина» и Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод».

Лауреатами конкурса объявлены знаки Открытого акционерного общества "Лидский молочно-консервный комбинат", Открытого акционерного общества "Лидахлебпродукт", Открытого Акционерного Общества "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", Торгового частного унитарного предприятия "БЕЛЙОДОБРОМ".

Призы для награждения участников предоставили: Открытое акционерное общество «Милкавита», Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка», Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод», Филиал Открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт», Новобелицкий КХП, Открытое акционерное общество «Здравушка-милк», Открытое акционерное общество «Машпищепрод».

Организатор конкурса - Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис» Белорусской торгово-промышленной палаты оформит бесплатно для победителя конкурса заявку на товарный знак в Китайской Народной Республике.

Одновременно с проведением конкурса будет формироваться каталог белорусских товарных знаков и составляться их ежегодный рейтинг.

УП «Белпатентсервис» БелТПП

