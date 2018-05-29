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В июне-декабре 2018 года в Беларуси будет проходить конкурс товарных знаков «ЛОГО 2018»

29.05.2018

В июне-декабре 2018 года будет проходить конкурс товарных знаков "ЛОГО 2018", организатором которого выступает Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Целью конкурса является содействие регистрации и использованию товарных знаков за рубежом для защиты экспорта продукции белорусских предприятий и укреплению их деловой репутации на внутреннем рынке. Привлечение внимания представителей деловых кругов и государственных органов управления к вопросам охраны, защиты и вовлечения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности. 

Программа Конкурса включает организацию и проведение отборочных туров.

Финал состоится в декабре 2018 года в Минске.

Главный Приз конкурса – бесплатное оформление заявки на товарный знак в Китайской Народной Республике. Победителя определят по следующим критериям:
- правовая и территориальная защищенность знака;
- мнение потребителей (по авторской методике);

Победители будут награждены памятными медалями, дипломами и специальными призами от Оргкомитета Конкурса. Всем участникам будут вручены сертификаты. Победители смогут использовать символику Конкурса в своих рекламных компаниях.

В Конкурсе могут принимать участие любые белорусские предприятия и организации, независимо от формы собственности, работающие в сфере производства и реализации товаров и услуг, включая филиалы и представительства иностранных фирм имеющие зарегистрированные товарные знаки в Республике Беларусь.

Главной отличительной чертой является предоставление всем участникам равных возможностей для борьбы за призовые места вне зависимости от размеров предприятий, их статуса, финансовых и производственных показателей. 
В ходе проведения конкурса товарных знаков "ЛОГО 2018" будет формироваться каталог белорусских товарных знаков, в который войдет краткая информация о компаниях-правообладателях.



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