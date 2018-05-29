В
июне-декабре 2018 года будет проходить конкурс товарных знаков "ЛОГО 2018", организатором которого выступает Унитарное предприятие патентных услуг
«Белпатентсервис» Белорусской торгово-промышленной палаты.
Целью
конкурса является содействие регистрации и использованию товарных знаков за
рубежом для защиты экспорта продукции белорусских предприятий и укреплению их
деловой репутации на внутреннем рынке. Привлечение внимания представителей
деловых кругов и государственных органов управления к вопросам охраны, защиты и
вовлечения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности.
Программа
Конкурса включает организацию и проведение
отборочных туров.
Финал состоится в декабре 2018 года в Минске.
Главный
Приз конкурса – бесплатное оформление заявки на товарный знак в Китайской
Народной Республике. Победителя определят по следующим критериям:
- правовая и территориальная защищенность
знака;
- мнение потребителей (по авторской
методике);
Победители
будут награждены памятными медалями, дипломами и специальными призами от
Оргкомитета Конкурса. Всем участникам будут вручены сертификаты. Победители
смогут использовать символику Конкурса в своих рекламных компаниях.
В
Конкурсе могут принимать участие любые белорусские предприятия и организации,
независимо от формы собственности, работающие в сфере производства и реализации
товаров и услуг, включая филиалы и представительства иностранных фирм имеющие
зарегистрированные товарные знаки в Республике Беларусь.
Главной
отличительной чертой является предоставление всем участникам равных
возможностей для борьбы за призовые места вне зависимости от размеров
предприятий, их статуса, финансовых и производственных показателей.
В
ходе проведения конкурса товарных знаков "ЛОГО 2018" будет
формироваться каталог белорусских товарных знаков, в который войдет краткая
информация о компаниях-правообладателях.