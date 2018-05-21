21.05.2018

(От станции метро «Малиновка» (остановка транспорта около ТЦ «Простор») в течение всех дней работы выставки будут курсировать бесплатные автобусы.) Международные специализированные выставки «БЕЛАГРО-2018», «БЕЛФЕРМА», «БЕЛПРОДУКТ», «ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ», «ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня 2018 года. Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники можно будет на одной площадке Минский р-н, аг. Щомыслица, 28, 3-й км от МКАД Минск-Брест, ТЛЦ «Глобус Парк». Схема проезда





Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров.





Участие в выставках примут более 500 компаний из 28 стран: Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Литва, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Россия, Словакия, США, Татарстан, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. В этом году состав участников на 20% пополнился компаниями, ранее не принимавшими участие в выставке.





Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства нашей страны. Отдельными экспозициями будут представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана, Польши.





Всех, кто как-либо соприкасается с сельским хозяйством, интересует, что нового появляется на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители. Какие новые технологии применяются уже сегодня, и что ждать завтра. Что сегодня еще является идеей, и что мы уже в ближайшее время увидим в новой сельхозтехнике. На все эти вопросы можно найти ответ, посетив «Белагрo». Более 300 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве, будет представлено на открытой площадке выставки.





Широко будет представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.





Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом; доильными установками различных модификаций; молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.





Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у маленьких посетителей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни», организованной ГО «Белводхоз».





В выставочных «Глобус Парк» белорусские и зарубежные производители выставят самое современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» - оборудование для предприятий пищевой промышленности; «Белагро» - оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, и «Белпродукт» - продукты питания.





Крупнейшие белорусские производители представят широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Предприятия пищепрома порадуют посетителей выставки дегустациями своей продукции.





Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году выставку посетят более 30 официальных делегаций из разных стран.





Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы можно будет обсудить в ходе тематических конференций и семинаров.





Программа выставки наполнена практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.





В дни выставки пройдут всенародный дегустационный Конкурс «Чемпион вкуса», «Конкурс на лучшую племенную корову», Конкурс «Лучший пахарь», открытый аукцион по продаже племенных животных, выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия.





На «Белагро» пройдет всенародный конкурс-дегустация «Чемпион вкуса». Принять участие в нем может любой желающий из гостей и участников выставки. Главное правило «Чемпиона вкуса» – все дегустации проходят вслепую, а продукты закупаются только в магазинах. Оценивать продукты в конкурсе нужно по вкусу, запаху, цвету и внешнему виду.





Красочное оформление экспозиций, презентации и дегустации продукции, «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов сделают выставку ярким, запоминающимся праздником для всех посетителей.





Время работы выставки для посетителей:

5 июня – с 12.00. до 18.00.

6 - 9 июня – с 10.00. до 18.00.

10 июня – с 10.00. до 15.00.





Вход свободный.





По вопросам участия в выставке и посещения деловой программы можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо»: тел/факс +375 17 226 98 87, +375 17 226 91 33, эл. почта: belagro@telecom.by , zvezdina@minskexpo.com , факс +375 17 226 91 92.





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