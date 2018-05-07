ОАО «Молоко» проведет конкурс на закупку линии по производству и фасовке стерилизованного молока
07.05.2018
ОАО «Молоко» (Витебск) проведет конкурс среди поставщиков комплекта оборудования технологической линии по производству и фасовке стерилизованного молока ориентировочной стоимостью 8 млн евро, сообщило агентство ПраймПресс.
«В настоящее время на предприятии нет линии по производству и фасовке стерилизованного молока, мы выпускаем только пастеризованные молоко и сливки. Новое оборудование позволит выпускать продукцию с более длительным сроком хранения – не менее 180 суток», - сказал представитель предприятия.
К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Предложения участников конкурса принимаются до 12.00 28 мая 2018 г. Срок поставки оборудования – 18 июня 2018 г – 18 июня 2019 г.
Предполагаемые источники финансирования закупки – собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, иностранная кредитная линия. По условиям конкурса транспортные расходы по доставке оборудования несет поставщик. При этом допускается поставка товара партиями.
Витебский молочный комбинат работает с 1931 г, в 1996 г преобразован в открытое акционерное общество. В настоящее время доля государства в уставном фонде общества составляет 90,94%. В состав ОАО «Молоко» входит головное предприятие и 5 производственных цехов (в Шумилино, Новолукомле, Городке, г.п. Лиозно, г.п. Яновичи) и 2 филиала («Вымно» и «Полудетки»). Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 700 т молока в сутки.
«В настоящее время на предприятии нет линии по производству и фасовке стерилизованного молока, мы выпускаем только пастеризованные молоко и сливки. Новое оборудование позволит выпускать продукцию с более длительным сроком хранения – не менее 180 суток», - сказал представитель предприятия.
К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Предложения участников конкурса принимаются до 12.00 28 мая 2018 г. Срок поставки оборудования – 18 июня 2018 г – 18 июня 2019 г.
Предполагаемые источники финансирования закупки – собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, иностранная кредитная линия. По условиям конкурса транспортные расходы по доставке оборудования несет поставщик. При этом допускается поставка товара партиями.
Витебский молочный комбинат работает с 1931 г, в 1996 г преобразован в открытое акционерное общество. В настоящее время доля государства в уставном фонде общества составляет 90,94%. В состав ОАО «Молоко» входит головное предприятие и 5 производственных цехов (в Шумилино, Новолукомле, Городке, г.п. Лиозно, г.п. Яновичи) и 2 филиала («Вымно» и «Полудетки»). Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 700 т молока в сутки.
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