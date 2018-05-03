ОАО «Березастройматериалы» поставит плитку в Нигерию
03.05.2018
ОАО «Березастройматериалы» (Брестская область) подписало контракт с компанией NZ Group Nigeria Ltd. (Нигерия) на поставку плитки в Нигерию, сообщил агентству ПраймПресс представитель ОАО «Березастройматериалы».
Контракт подписан на срок до конца 2019 г с возможностью пролонгации. Стоимость и объем поставки не разглашаются.
Первая партия товара в количестве около 1,4 тыс кв м будет отправлена в Нигерию в ближайшие месяцы.
Представитель компании сообщил, что «Березастройматериалы» в январе-марте 2018 г поставила на экспорт около 1,983 млн кв м плитки (минус 1,8% к январю-марту 2017 г) на сумму около 8,897 млн долл (+6,8%). Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран мира.
Предприятие «Березастройматериалы» основано в 1967 г, в 2006 г преобразовано в акционерное общество. Доля государства составляет 99,72%. Предприятие выпускает керамическую плитку для внутренней облицовки стен и пола, декоративные элементы. В 2017 г предприятие увеличило чистую прибыль в 10,1 раза до 6,343 млн бел руб (3,171 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Выручка предприятия от реализации продукции выросла на 27% до 94,28 млн бел руб (47,14 млн долл; 1 долл – 2,000 бел руб).
Контракт подписан на срок до конца 2019 г с возможностью пролонгации. Стоимость и объем поставки не разглашаются.
Первая партия товара в количестве около 1,4 тыс кв м будет отправлена в Нигерию в ближайшие месяцы.
Представитель компании сообщил, что «Березастройматериалы» в январе-марте 2018 г поставила на экспорт около 1,983 млн кв м плитки (минус 1,8% к январю-марту 2017 г) на сумму около 8,897 млн долл (+6,8%). Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран мира.
Предприятие «Березастройматериалы» основано в 1967 г, в 2006 г преобразовано в акционерное общество. Доля государства составляет 99,72%. Предприятие выпускает керамическую плитку для внутренней облицовки стен и пола, декоративные элементы. В 2017 г предприятие увеличило чистую прибыль в 10,1 раза до 6,343 млн бел руб (3,171 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Выручка предприятия от реализации продукции выросла на 27% до 94,28 млн бел руб (47,14 млн долл; 1 долл – 2,000 бел руб).
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