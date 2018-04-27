Малоритский консервно-овощесушильный комбинат проведет модернизацию цеха по производству детского питания
27.04.2018
Малоритский консервно-овощесушильный комбинат в 2018-2019 годах проведет модернизацию цеха по производству детского питания в стеклянной таре, сообщил директор предприятия Юрий Витрюк.
"В ближайшее время планируем объявить конкурс на закупку комплекса технологического оборудования по производству детского питания в стеклянной таре. Ориентировочная стоимость проекта - 900 тыс. евро. Его реализация позволит нам на 15-20% увеличить мощности. За счет применения новых технологий улучшится качество выпускаемой продукции. Соответственно мы сможем укрепить позиции на внутреннем рынке и увеличить экспортные поставки", - приводит БЕЛТА слова Юрия Витрюка. Обновление производственного цеха планируется завершить в первом квартале 2019 года.
В начале текущего года на комбинате завершилась модернизация линии по выпуску пюре и соков для детского питания в пауч-пакете. Чтобы расширить ассортимент продукции, предприятие приобрело секцию для стерилизации. С апреля здесь в гибкой упаковке выпускают плодоовощное пюре с добавлением сливок.
26 апреля в Бресте состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии облисполкома за достижения в области качества. Среди лауреатов - Малоритский комбинат, которому вручен специальный диплом за активную работу по повышению качества продукции и внедрению высокоэффективных методов управления качеством. "Мы постоянно работаем над совершенствованием качества продукции. О нас знают не только белорусские потребители, но и за рубежом: в России, Китае, Казахстане, Иране, Эстонии", - отметил директор ОАО.
Малоритский консервно-овощесушильный комбинат входит в состав концерна "Белгоспищепром". Предприятие более чем с 60-летней историей специализируется на производстве детского питания, соков, нектаров.
"В ближайшее время планируем объявить конкурс на закупку комплекса технологического оборудования по производству детского питания в стеклянной таре. Ориентировочная стоимость проекта - 900 тыс. евро. Его реализация позволит нам на 15-20% увеличить мощности. За счет применения новых технологий улучшится качество выпускаемой продукции. Соответственно мы сможем укрепить позиции на внутреннем рынке и увеличить экспортные поставки", - приводит БЕЛТА слова Юрия Витрюка. Обновление производственного цеха планируется завершить в первом квартале 2019 года.
В начале текущего года на комбинате завершилась модернизация линии по выпуску пюре и соков для детского питания в пауч-пакете. Чтобы расширить ассортимент продукции, предприятие приобрело секцию для стерилизации. С апреля здесь в гибкой упаковке выпускают плодоовощное пюре с добавлением сливок.
26 апреля в Бресте состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии облисполкома за достижения в области качества. Среди лауреатов - Малоритский комбинат, которому вручен специальный диплом за активную работу по повышению качества продукции и внедрению высокоэффективных методов управления качеством. "Мы постоянно работаем над совершенствованием качества продукции. О нас знают не только белорусские потребители, но и за рубежом: в России, Китае, Казахстане, Иране, Эстонии", - отметил директор ОАО.
Малоритский консервно-овощесушильный комбинат входит в состав концерна "Белгоспищепром". Предприятие более чем с 60-летней историей специализируется на производстве детского питания, соков, нектаров.
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