24.04.2018

ОАО «Амкодор» увеличило в 2017 г чистую прибыль в 1,66 раза по сравнению с 2016 г до 4,352 млн бел руб (2,168 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Об этом свидетельствуют данные отчета о прибылях и убытках предприятия за 2017 г, размещенные на Едином портале финансового рынка.Предприятие увеличило выручку от реализации в 2017 г на 9,7% по сравнению с 2016 г до 188,471 млн бел руб (93,874 млн долл, 1 долл – 2,0035 бел руб).Акции компании принадлежат 3,029 тыс акционерам, в том числе 26 юридическим лицам (одно - нерезидент Беларуси). Доля государства в уставном фонде – 7,07%. Среднесписочная численность работников – 2,015 тыс чел.Предприятие «Амкодор» основано в 1927 г, преобразовано в ОАО в 1991 г. Модельный ряд техники «Амкодор» состоит более чем из 120 моделей и модификаций машин. Выпускаемая продукция экспортируется в 30 стран. Предприятия общества выпускают около 5 тыс единиц специальной техники в год.В холдинг «АМКОДОР» входят три подразделения без образования юридического лица – заводы «Ударник», «Дормаш», «Дормашмет», а также ЗАО «Амкодор-Уникаб», ЗАО «Амкодор-Пинск», ОАО «Амкодор-Унимод», ОАО «Амкодор-Белвар», ЗАО «Амкодор-Спецсервис», ООО «Амкодор-Можа», ОАО «Амкодор-Дзержинск», ЗАО «Амкодор-Шклов», ЗАО «Амкодор-Лит», ООО «Амкодор-Брянск», ТОО «Амкодор-Астана», УП «Амкодор-Логойск», УП «Амкодор-Торг», ИП ООО «АМКОДОР-ТАШКЕНТ», ООО «АМКОДОР Дизайн-центр», ОАО «Амкодор-КЭЗ», ООО «AMKODOR-BAKU», ЗАО «AMKODOR-BALTIC»,УП «Амкодор-ДОМЗ», ООО «АМКОДОР-Финанс».