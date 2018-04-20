20.04.2018

Белорусское госпредприятие «Гранит» (Брестская область) увеличило экспорт нерудных строительных материалов в январе-марте 2018 г на 20,5% по сравнению с уровнем января-марта 2017 г до 13,1 млн долл.В натуральном выражении экспорт продукции вырос в январе-марте 2018 г на 0,7% до 1,675 млн т, в том числе поставки щебня на экспорт составили 1,641 млн т (+0,1% к январю-марту 2017 г).На внутренний рынок предприятие отгрузило в январе-марте 2018 г 2,176 млн т нерудных материалов (+29,2% к январю-марту 2017 г), в том числе отгрузки щебня составили 1,959 млн т (+27,7%). Выручка от реализации продукции (с учетом налогов) увеличилась на 37,3% до 55,2 млн бел руб (26,966 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).Представитель компании также сообщил, что в январе-марте 2018 г производство нерудных стройматериалов составило 5,164 млн т (+0,5% к январю-марту 2017 г), в то числе щебня – 3,485 млн т (+1,5%). Выпуск продукции в денежном выражении предприятие увеличило на 21% до 46,9 млн бел руб (22,912 млн долл, 1 долл – 2,0256 бел руб).Остатки готовой продукции на 1 апреля 2018 г составляли 21,3% к среднемесячному объему производства. По сравнению с уровнем на 1 марта 2018 г запасы готовой продукции выросли на 7,9 п.п.Инвестиции предприятия в основной капитал в январе-марте 2018 г составили 3,1 млн бел руб (1,514 млн долл), в том числе в машины, механизмы и оборудование – 2,3 млн бел руб (1,124 млн долл).Предприятие «Гранит», производитель нерудных строительных материалов (щебня и отсева различных фракций), введено в эксплуатацию в 1975 г. Предприятие создано на базе карьера «Микашевичи». Установленная производственная мощность предприятия по выпуску щебня составляет 16 млн т в год.