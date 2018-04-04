«Красносельскстройматериалы» увеличило чистый убыток в 2017 г в 3,75 раза
04.04.2018
ОАО «Красносельскстройматериалы» (Волковыский район, Гродненская область) увеличило чистый убыток в 2017 г в 3,75 раза по сравнению с 2016 г до 116,781 млн бел руб (59,854 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Об этом свидетельствуют данные бухгалтерского баланса компании, опубликованные на Едином портале финансового рынка.
Выручка предприятия от реализации выросла в 2017 г на 0,33% до 217,483 млн бел руб (111,467 млн долл, 1 долл – 1,9508 бел руб).
Акции компании принадлежат 7,464 тыс акционерам, в том числе 886 юридическим лицам, из них одному нерезиденту, и 6,578 тыс физическим лицам. Доля государства в уставном фонде компании составляет 97,16%.
Среднесписочная численность работающих – 2,974 тыс чел.
Предприятие «Красносельскстройматериалы» основано в 1914 г, преобразовано в ОАО в 2001 году. Предприятие выпускает цемент, сухие строительные смеси, строительную известь, мел, продукты из ячеистых бетонов, силикатный камень и кирпич, грунтовки, асбестоцементные листы, хризотилцементные трубы и муфты, керамические изделия, тротуарную плитку, фундаментные блоки.
primepres.by
Выручка предприятия от реализации выросла в 2017 г на 0,33% до 217,483 млн бел руб (111,467 млн долл, 1 долл – 1,9508 бел руб).
Акции компании принадлежат 7,464 тыс акционерам, в том числе 886 юридическим лицам, из них одному нерезиденту, и 6,578 тыс физическим лицам. Доля государства в уставном фонде компании составляет 97,16%.
Среднесписочная численность работающих – 2,974 тыс чел.
Предприятие «Красносельскстройматериалы» основано в 1914 г, преобразовано в ОАО в 2001 году. Предприятие выпускает цемент, сухие строительные смеси, строительную известь, мел, продукты из ячеистых бетонов, силикатный камень и кирпич, грунтовки, асбестоцементные листы, хризотилцементные трубы и муфты, керамические изделия, тротуарную плитку, фундаментные блоки.
primepres.by
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