ГП «Гранит» увеличило экспорт нерудных строительных материалов в январе-феврале 2018 г на 38,5%
22.03.2018
Госпредприятие «Гранит» (Микашевичи, Брестская область) увеличило экспорт нерудных строительных материалов в январе-феврале 2018 г на 38,5% по сравнению с уровнем января-февраля 2017 г до 9,1 млн долл., сообщило агентство ПраймПресс со ссылкой на сотрудника администрации предприятия.
В натуральном выражении экспорт продукции вырос на 13,4% до 1,177 млн т, в том числе поставки щебня на экспорт увеличились на 13,2% до 1,167 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в январе-феврале 2018 г составила 63,8% (+3,3 п п к уровню января-февраля 2017 г).
Предприятие увеличило отгрузку нерудных материалов на внутренний рынок в январе-феврале 2018 г на 36,2% до 1,297 млн т нерудных материалов, в том числе отгрузка щебня выросла на 30% до 1,168 млн т.
Всего поставки продукции на экспорт и внутренний рынок выросли в январе-феврале 2018 г на 24,3% к январю-февралю 2017 г до 2,474 млн т. В том числе отгрузка щебня выросла на 21% до 2,335 млн т.
Выручка от реализации продукции (с учетом налогов) увеличилась в январе-феврале 2018 г на 49,3% до 35,4 млн бел руб (18,1 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).
Собеседник агентства сообщил, что производство нерудных стройматериалов на предприятии выросло в январе-феврале 2018 г на 0,9% и составило 3,09 млн т, в том числе щебня – на 2,4% до 2,116 млн т. Предприятие увеличило выпуск продукции в денежном выражении в январе-феврале 2018 г на 25,7% до 28,3 млн бел руб (14,4 млн долл, 1 долл – 1,9641 бел руб).
Остатки готовой продукции на 1 марта 2018 г составляли 13,4% к среднемесячному объему производства. По сравнению с уровнем на 1 февраля 2018 г запасы готовой продукции снизились на 6,2 п п.
Предприятие «Гранит», крупнейший в Европе производитель нерудных строительных материалов (щебня и отсева различных фракций), введено в эксплуатацию в 1975 г. Предприятие создано на базе карьера «Микашевичи». Установленная производственная мощность предприятия по выпуску щебня составляет 16 млн т в год.
В натуральном выражении экспорт продукции вырос на 13,4% до 1,177 млн т, в том числе поставки щебня на экспорт увеличились на 13,2% до 1,167 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в январе-феврале 2018 г составила 63,8% (+3,3 п п к уровню января-февраля 2017 г).
Предприятие увеличило отгрузку нерудных материалов на внутренний рынок в январе-феврале 2018 г на 36,2% до 1,297 млн т нерудных материалов, в том числе отгрузка щебня выросла на 30% до 1,168 млн т.
Всего поставки продукции на экспорт и внутренний рынок выросли в январе-феврале 2018 г на 24,3% к январю-февралю 2017 г до 2,474 млн т. В том числе отгрузка щебня выросла на 21% до 2,335 млн т.
Выручка от реализации продукции (с учетом налогов) увеличилась в январе-феврале 2018 г на 49,3% до 35,4 млн бел руб (18,1 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).
Собеседник агентства сообщил, что производство нерудных стройматериалов на предприятии выросло в январе-феврале 2018 г на 0,9% и составило 3,09 млн т, в том числе щебня – на 2,4% до 2,116 млн т. Предприятие увеличило выпуск продукции в денежном выражении в январе-феврале 2018 г на 25,7% до 28,3 млн бел руб (14,4 млн долл, 1 долл – 1,9641 бел руб).
Остатки готовой продукции на 1 марта 2018 г составляли 13,4% к среднемесячному объему производства. По сравнению с уровнем на 1 февраля 2018 г запасы готовой продукции снизились на 6,2 п п.
Предприятие «Гранит», крупнейший в Европе производитель нерудных строительных материалов (щебня и отсева различных фракций), введено в эксплуатацию в 1975 г. Предприятие создано на базе карьера «Микашевичи». Установленная производственная мощность предприятия по выпуску щебня составляет 16 млн т в год.
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