«Лидское пиво» инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро
15.03.2018
Компания "Лидское пиво" в 2018 году инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис, передает БЕЛТА.
"В 2018 году мы будем инвестировать в модернизацию производства около 4 млн евро. Никаких серьезных инвестиционных проектов нет, средства в основном будут инвестированы в качество продукции и производительность", - рассказал Аудриус Микшис.
За 2017 год компания реализовала на внутреннем рынке 91,8 млн л пива, что на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Потребителю было представлено 12 новых сортов. "Мы планируем, что в 2018 году будет незначительный рост - в пределах 2%. Мы уделяем большое внимание экспорту, но внутренний рынок для нас всегда был и будет основным приоритетом", - подчеркнул гендиректор.
В категории "квас" компания "Лидское пиво" является лидером внутреннего рынка. В 2017 году реализовано 31,5 млн л кваса (в 2016 году этот показатель составил 29,6 млн л).
При этом "Лидское пиво" продолжает развивать экспортное направление. Основным рынком экспорта остается Россия. Также компания продолжает сотрудничать с партнерами из Германии, Израиля, Литвы, Болгарии. В 2018 году планируется наладить активное сотрудничество по пивному ассортименту с национальными польскими сетями. В прошлом году лидский квас появился на полках сетей "Ашан", Tesko в Польше.
ОАО "Лидское пиво" является одним из старейших пивзаводов республики, история которого отсчитывается с 1876 года. В 2009-м предприятие вошло в состав финского концерна Olvi, за 2009-2011 годы мощность производственных линий возросла почти в два раза. Кроме пива завод производит квас натурального брожения, сокосодержащие напитки, сидр, энергетические напитки, питьевую воду, лимонад.
"В 2018 году мы будем инвестировать в модернизацию производства около 4 млн евро. Никаких серьезных инвестиционных проектов нет, средства в основном будут инвестированы в качество продукции и производительность", - рассказал Аудриус Микшис.
За 2017 год компания реализовала на внутреннем рынке 91,8 млн л пива, что на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Потребителю было представлено 12 новых сортов. "Мы планируем, что в 2018 году будет незначительный рост - в пределах 2%. Мы уделяем большое внимание экспорту, но внутренний рынок для нас всегда был и будет основным приоритетом", - подчеркнул гендиректор.
В категории "квас" компания "Лидское пиво" является лидером внутреннего рынка. В 2017 году реализовано 31,5 млн л кваса (в 2016 году этот показатель составил 29,6 млн л).
При этом "Лидское пиво" продолжает развивать экспортное направление. Основным рынком экспорта остается Россия. Также компания продолжает сотрудничать с партнерами из Германии, Израиля, Литвы, Болгарии. В 2018 году планируется наладить активное сотрудничество по пивному ассортименту с национальными польскими сетями. В прошлом году лидский квас появился на полках сетей "Ашан", Tesko в Польше.
ОАО "Лидское пиво" является одним из старейших пивзаводов республики, история которого отсчитывается с 1876 года. В 2009-м предприятие вошло в состав финского концерна Olvi, за 2009-2011 годы мощность производственных линий возросла почти в два раза. Кроме пива завод производит квас натурального брожения, сокосодержащие напитки, сидр, энергетические напитки, питьевую воду, лимонад.
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