«Молочный мир» выберет поставщика линии розлива молока и кисломолочных продуктов в ПЭТ бутылку
22.02.2018
ОАО «Молочный мир» (Гродно) проведет конкурс по выбору поставщика автоматизированной линии розлива молока и кисломолочных продуктов в ПЭТ бутылку стоимостью 2,38 млн бел руб (1,207 млн долл по курсу Национального банка Беларуси) без НДС). Об этом сообщил агентству ПраймПресс сотрудник администрации компании.
Гарантированная производительность оборудования по розливу в бутылку 1 л кисломолочного продукта должна быть не менее 6 тыс бутылок в час, максимальная гарантированная производительность линии при розливе молока - не менее 8 тыс бутылок в час.
Линия будет установлена в цехе по производству цельномолочной продукции в дополнение к имеющемуся оборудованию.
Предприятие также намерено закупить автоматизированную установку микрофильтрации производительностью 10 т в час для творожной сыворотки ориентировочной стоимостью 1 млн бел руб (507,176 тыс долл, 1 долл – 1,9623 бел руб) без НДС.
Предложения участников этих двух конкурсов принимаются до 12 марта 2018 г. Срок поставки оборудования – с 26 марта по 23 августа 2018 г. Оборудование должно быть поставлено «под ключ».
Гродненский молочный комбинат работает с 1938 г, в 1996 г преобразован в открытое акционерное общество «Гродно Молкомбинат», в настоящее время - ОАО «Молочный мир». Доля государства в уставном фонде – 70,36%. Годовой объем переработки молока – более 160 тыс т, пишет primepress.by.
Гарантированная производительность оборудования по розливу в бутылку 1 л кисломолочного продукта должна быть не менее 6 тыс бутылок в час, максимальная гарантированная производительность линии при розливе молока - не менее 8 тыс бутылок в час.
Линия будет установлена в цехе по производству цельномолочной продукции в дополнение к имеющемуся оборудованию.
Предприятие также намерено закупить автоматизированную установку микрофильтрации производительностью 10 т в час для творожной сыворотки ориентировочной стоимостью 1 млн бел руб (507,176 тыс долл, 1 долл – 1,9623 бел руб) без НДС.
Предложения участников этих двух конкурсов принимаются до 12 марта 2018 г. Срок поставки оборудования – с 26 марта по 23 августа 2018 г. Оборудование должно быть поставлено «под ключ».
Гродненский молочный комбинат работает с 1938 г, в 1996 г преобразован в открытое акционерное общество «Гродно Молкомбинат», в настоящее время - ОАО «Молочный мир». Доля государства в уставном фонде – 70,36%. Годовой объем переработки молока – более 160 тыс т, пишет primepress.by.
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