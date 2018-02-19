«БелЭрудит» приглашает на практические семинары
19.02.2018
ООО «БелЭрудит» приглашает на практические семинары:1. Учет и оплата труда по-новому. Исчисление среднего заработка. Больничный лист»
Дата проведения семинара – 27.02.2018 г. (вторник) с 10.00 до 15.00
2. «Архив и документы организации по СТБ 6.38-2016. Электронный документооборот»
Дата проведения семинара - 21.02.2018 г. (среда) с 10.00 до 15.00
3. «Закупки в практике»
Дата проведения семинара - 26.02.2018 г. (понедельник) с 10.00 до 15.00
4. «Таможенный Кодекс стран ЕАЭС в практике»
Дата проведения семинара - 28.02.2018 г. (среда)
5. «Перевозки по новому Закону. Материальная ответственность в судебной практике»
Дата проведения семинара – 16.03.2018 г. (пятница) с 10.00 до 16.00
За подробной программой обращайтесь по тел. 233-51-97 или belerudit_92@mail.ru
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