ОАО «Гродно Азот» снизило экспорт азотных удобрений
07.02.2018
ОАО «Гродно Азот» снизило экспорт азотных удобрений в январе-ноябре 2017 г на 24,5% по сравнению с январем-ноябрем 2016 г до 255,4 тыс т (в пересчете на 100-процентное содержание азота), свидетельствуют данные официальной статистики.
В денежном выражении предприятие снизило экспорт азотных удобрений за январь-ноябрь 2017 г на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г до 122,718 млн долл.
Падение валютной выручки от экспорта азотных удобрений снилось в первую очередь из-за уменьшения физических объемов экспорта. Средние экспортные цены на белорусские азотные удобрения в январе-ноябре 2017 г составили 480 долл за 1 т (+13,4% к аналогичному периоду 2016 г).
Предприятие «Гродно Азот» работает с 1963 г, в 2002 г преобразовано в акционерное общество. В октябре 2011 г в состав компании вошло ОАО «Химволокно». Годовые мощности «Гродно Азот» по выпуску жидкого технического аммиака составляют 976,8 тыс т, карбамида - 945 тыс т, жидких азотных удобрений (КАС) - 720 тыс т, сульфата аммония - 319 тыс т, технического метанола - 80 тыс т, капролактама - 121,2 тыс т, кристаллического гидроксиламинсульфата - 3,3 тыс т, метиловых эфиров жирных кислот (биотопливо) - 40 тыс т, углекислоты высшего качества - 24 тыс т, пишет primepress.by.
В денежном выражении предприятие снизило экспорт азотных удобрений за январь-ноябрь 2017 г на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г до 122,718 млн долл.
Падение валютной выручки от экспорта азотных удобрений снилось в первую очередь из-за уменьшения физических объемов экспорта. Средние экспортные цены на белорусские азотные удобрения в январе-ноябре 2017 г составили 480 долл за 1 т (+13,4% к аналогичному периоду 2016 г).
Предприятие «Гродно Азот» работает с 1963 г, в 2002 г преобразовано в акционерное общество. В октябре 2011 г в состав компании вошло ОАО «Химволокно». Годовые мощности «Гродно Азот» по выпуску жидкого технического аммиака составляют 976,8 тыс т, карбамида - 945 тыс т, жидких азотных удобрений (КАС) - 720 тыс т, сульфата аммония - 319 тыс т, технического метанола - 80 тыс т, капролактама - 121,2 тыс т, кристаллического гидроксиламинсульфата - 3,3 тыс т, метиловых эфиров жирных кислот (биотопливо) - 40 тыс т, углекислоты высшего качества - 24 тыс т, пишет primepress.by.
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