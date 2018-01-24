«Нафтан» проведет реконструкцию «Гидроочистки №2» и повысит качество производимого дизельного топлива
24.01.2018
ОАО «Нафтан» в январе 2018 г проведет реконструкцию «Гидроочистки №2», что позволит повысить качество производимого на заводе дизельного топлива, сообщило агентство ПраймПресс со ссылкой на сотрудника предприятия.
Реконструкция «Гидроочистки №2» - один из важнейших проектов модернизации Нафтана. «После реконструкции производительность установки повысится приметно на 25%, а также повысится качество товарной продукции: дизтопливо будет соответствовать всем международным стандартам и требованиям», - сказал собеседник агентства.
В 2018 г Нафтан планирует также завершить работы на установке по производству водорода №2, подключить технологические печи на установке АВТ-6, а также приступить к реконструкции «Гидроочистки № 3» и ремонту комплекса «Гидрокрекинг».
Ранее вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко сообщал, что стоимость модернизации Нафтана составляет 1,64 млрд долл. Завод должен выйти на проектную мощность к середине 2020 г. В результате модернизации Нафтан будет перерабатывать 12 млн т нефти, глубина ее переработки составит не ниже 90%, выход светлых нефтепродуктов - не менее 70%. По предварительным данным, в 2017 г Нафтан переработал 8,3 млн т нефти. Глубина переработки нефти на Нафтане в 2017 г составила 73%.
ОАО «Нафтан», один из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих заводов, введен в эксплуатацию в 1963 г, акционирован в 2002 г. В 2008 г завод реорганизован путем присоединения крупного химического предприятия ОАО «Полимир». Доля государства в уставном фонде предприятия составляет 99,83%. Производит более 70 наименований топливно-масляной продукции, в том числе масла, бензины, дизельное топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Предприятие экспортирует 70% продукции в страны СНГ, Евросоюза, на Ближний Восток и в США.
Реконструкция «Гидроочистки №2» - один из важнейших проектов модернизации Нафтана. «После реконструкции производительность установки повысится приметно на 25%, а также повысится качество товарной продукции: дизтопливо будет соответствовать всем международным стандартам и требованиям», - сказал собеседник агентства.
В 2018 г Нафтан планирует также завершить работы на установке по производству водорода №2, подключить технологические печи на установке АВТ-6, а также приступить к реконструкции «Гидроочистки № 3» и ремонту комплекса «Гидрокрекинг».
Ранее вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко сообщал, что стоимость модернизации Нафтана составляет 1,64 млрд долл. Завод должен выйти на проектную мощность к середине 2020 г. В результате модернизации Нафтан будет перерабатывать 12 млн т нефти, глубина ее переработки составит не ниже 90%, выход светлых нефтепродуктов - не менее 70%. По предварительным данным, в 2017 г Нафтан переработал 8,3 млн т нефти. Глубина переработки нефти на Нафтане в 2017 г составила 73%.
ОАО «Нафтан», один из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих заводов, введен в эксплуатацию в 1963 г, акционирован в 2002 г. В 2008 г завод реорганизован путем присоединения крупного химического предприятия ОАО «Полимир». Доля государства в уставном фонде предприятия составляет 99,83%. Производит более 70 наименований топливно-масляной продукции, в том числе масла, бензины, дизельное топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Предприятие экспортирует 70% продукции в страны СНГ, Евросоюза, на Ближний Восток и в США.
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