10.01.2018

ООО «ЕвропластексИнвест», резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест», построит в Сморгони (Гродненская область) завод по выпуску хлопковой пряжи и изделий из нее инвестиционной стоимостью около 50 млн евро.



Подготовительный этап проекта завершился в 2017 г. Согласована вся необходимая документация, в том числе проект по строительству завода.



Компания планирует завершить строительство завода до 2022 г. Новое производство рассчитано на 700 рабочих мест.



В качестве сырья для загрузки производственных мощностей завода будет использоваться узбекский хлопок. Готовую продукцию предприятие планирует поставлять преимущественно на экспорт.



Компания с инвестициями из Узбекистана ООО «ЕвропластексИнвест» стала резидентом свободной экономической зоны «Гродноинвест» в конце 2016 г. СЭЗ «Гродноинвест» создана в 2002 г, резидентами СЭЗ являются 69 компаний с годовым объемом производства свыше 1 млрд долл в эквиваленте.

