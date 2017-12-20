20.12.2017

Холдинг «Гомсельмаш» и китайско-белорусское совместное предприятие «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншень-Гомель» 18 декабря 2017 г подписали программу совместного производства техники в КНР в 2018 г на сумму от 5 до 7 млн долл во время промышленного форума белорусских и китайских деловых кругов в г. Шэньян (провинция Ляонин, Китай), сообщила пресс-служба посольства Беларуси в КНР.Также в ходе форума ОАО «Минский тракторный завод» и корпорация «Цзуншень» договорились о создании совместного предприятия в 2018 г. В 2018-2019 гг будут проведены испытания и сертификация энергонасыщенных тракторов, а также их поставка в КНР на сумму 7,5 млн долл.ОАО «Белаз» (Жодино, Минская область) и корпорация «Санцзян» договорились о поставках комплектующих.ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и «Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения «Цзуншень Гомель» договорились о проведении испытаний двух видов пресс-подборщиков и их сертификации в КНР. С компаниями «Дунцзинь» и «Зумлион» достигнута договоренность о начале проведения испытаний и сертификации прицепов и кормораздатчиков холдинга.ОАО «Минский автомобильный завод» и компания «Фаст групп» договорились о начале работы по организации в Беларуси производства коробок передач.