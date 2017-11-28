Мидеа-Горизонт в 2017 г выпустит 1 млн СВЧ-печей
28.11.2017
Белорусско-китайское СООО «Мидеа-Горизонт» в 2017 г выпустит 1 млн СВЧ-печей. Об этом сообщил президент Midea Group Фан Хунбо в понедельник в ходе празднования десятилетия работы предприятия в Беларуси.
«Совместное предприятие увеличило объем выпуска СВЧ-печей с 40 тыс до 1 млн единиц. В 2017 г компания вышла на второе место на белорусском рынке СВЧ-печей с долей в размере 23%, а бренд Midea – на третье место с долей в размере 22%. При этом Midea является вторым по величине на российском рынке СВЧ-печей с долей 17%, а доля продукции производства Мидеа Горизонт составляет 34% рынка СНГ. Беларусь расположена в центральной части Европы и является важным пунктом экономического проекта Шелкового пути. Это помогает развитию производства и продаж. Мы планируем строить наше СП в более широком масштабе», - сказал президент корпорации Midea Group Фан Хунбо.
«Мы ставим амбициозные задачи выйти на объем продаж более 1 млрд долл. Мы планируем построить и открыть новое предприятие, новое производство (по выпуску водонагревателей – ред.)», - сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко.
Мощности завода Мидеа-Горизонт позволяют производить 5,5 тыс микроволновых печей в день. Этот показатель планируется увеличить до 8 тыс печей в день. Помимо производства товаров торговых марок Midea и Horizont, совместное предприятие также производит микроволновые печи таких торговых марок, как Panasonic, Sharp, Bosch, Redmond, BBK, Steba, Sinbo, Tristar, Oursson. С апреля 2016 г компания Мидеа-Горизонт наладила производство водонагревателей.
Компания «Мидеа Груп» была основана в 1968 г, специализируется на производстве кондиционеров, холодильников, стиральных машин, крупного кухонного оборудования, крупной и мелкой бытовой техники, оборудования для воды, приборов для освещения и др. Холдинг насчитывает 21 производственную площадку и 260 логистических центров в разных странах. Выручка холдинга составляет более 21 млрд долл в год, пишет primepress.by.
«Совместное предприятие увеличило объем выпуска СВЧ-печей с 40 тыс до 1 млн единиц. В 2017 г компания вышла на второе место на белорусском рынке СВЧ-печей с долей в размере 23%, а бренд Midea – на третье место с долей в размере 22%. При этом Midea является вторым по величине на российском рынке СВЧ-печей с долей 17%, а доля продукции производства Мидеа Горизонт составляет 34% рынка СНГ. Беларусь расположена в центральной части Европы и является важным пунктом экономического проекта Шелкового пути. Это помогает развитию производства и продаж. Мы планируем строить наше СП в более широком масштабе», - сказал президент корпорации Midea Group Фан Хунбо.
«Мы ставим амбициозные задачи выйти на объем продаж более 1 млрд долл. Мы планируем построить и открыть новое предприятие, новое производство (по выпуску водонагревателей – ред.)», - сообщил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко.
Мощности завода Мидеа-Горизонт позволяют производить 5,5 тыс микроволновых печей в день. Этот показатель планируется увеличить до 8 тыс печей в день. Помимо производства товаров торговых марок Midea и Horizont, совместное предприятие также производит микроволновые печи таких торговых марок, как Panasonic, Sharp, Bosch, Redmond, BBK, Steba, Sinbo, Tristar, Oursson. С апреля 2016 г компания Мидеа-Горизонт наладила производство водонагревателей.
Компания «Мидеа Груп» была основана в 1968 г, специализируется на производстве кондиционеров, холодильников, стиральных машин, крупного кухонного оборудования, крупной и мелкой бытовой техники, оборудования для воды, приборов для освещения и др. Холдинг насчитывает 21 производственную площадку и 260 логистических центров в разных странах. Выручка холдинга составляет более 21 млрд долл в год, пишет primepress.by.
Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006