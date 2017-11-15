Белорусская строительная неделя 2018
infobaza.by / каталог предприятий / новости компаний

Новости компаний

Белсахар проведет конкурс по закупке семян сахарной свеклы на 21,7 млн бел руб

15.11.2017
Ассоциация сахаропроизводителей «Белсахар» проведет открытый конкурс по закупке семян сахарной свеклы под урожай 2018 г на сумму 21,7 млн бел руб (10,893 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Информация о конкурсе размещена на официальном сайте закупок Республики Беларусь icetrade.by.

Срок поставки семян – с 10 февраля по 10 марта 2018 г. Предложения резидентов и нерезидентов Беларуси принимаются до 30 ноября 2017 г.

Заказчиками семян сахарной свеклы являются предприятия сахарной отрасли Беларуси: ОАО «Городейский сахарный комбинат» (Минская область), ОАО «Жабинковский сахарный завод» (Брестская область), ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (Минская область), ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (Гродненская область), пишет primepress.by.


Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу