Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт проводит тендер по выбору генподрядчика на реконструкцию АЗС на автодороге М-1 Брест-Минск-граница РФ
23.10.2017
Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт, входящее в состав гособъединения «Белоруснефть» (Гомельская область), проводит тендер по выбору генподрядчика на реконструкцию АЗС №53 на автодороге М-1 Брест-Минск-граница Российской Федерации (км 575) стоимостью более 2,103 млн бел руб (1,068 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Информация о тендере расположена на сайте госзакупок Беларуси.
Предложения по участию в тендере принимаются до 14 часов 10 ноября 2017 г. Победитель тендера обязан выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции АЗС в течение семи месяцев. Финансировать работы заказчик планирует за счет собственных средств.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» входит в составе ПО «Белоруснефть» с 2004 г. Владеет сетью автозаправочных станций, магазинов, объектами общественного питания, а также пятью складами хранения нефтепродуктов и тремя мини-наливными терминалами в Витебской области. К началу 2017 г на территории региона работали 70 АЗС предприятия, пишет prime-tass.by.
Предложения по участию в тендере принимаются до 14 часов 10 ноября 2017 г. Победитель тендера обязан выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции АЗС в течение семи месяцев. Финансировать работы заказчик планирует за счет собственных средств.
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» входит в составе ПО «Белоруснефть» с 2004 г. Владеет сетью автозаправочных станций, магазинов, объектами общественного питания, а также пятью складами хранения нефтепродуктов и тремя мини-наливными терминалами в Витебской области. К началу 2017 г на территории региона работали 70 АЗС предприятия, пишет prime-tass.by.
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