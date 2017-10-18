«Беллесбумпром» в январе-августе увеличил экспорт в Азербайджан в 2,3 раза.

18.10.2017

За январь-август 2017 года предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана продукции на $9,44 млн, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю в экспорте (более 54%) занимают пиломатериалы и фанера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные изделия.



Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По отгрузкам в страны СНГ наиболее динамичный темп роста экспорта в текущем году складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на $2,7 млн) и Азербайджану (в 2,3 раза на $9,4 млн).



По объемам поставок предприятий концерна в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию после России, Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель, обои и другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом.