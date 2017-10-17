«Бабушкина крынка» увеличил экспорт молочной продукции в январе-сентябре 2017 г на 38,5%
17.10.2017
Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» увеличил экспорт молочной продукции в январе-сентябре 2017 г на 38,5% по сравнению январем-сентябрем 2016 г до 160,7 млн долл. Об этом сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС сотрудник администрации предприятия.
В натуральном выражении экспорт молочной продукции (в пересчете на цельное молоко) вырос в январе-сентябре 2017 г на 5,5% до 67,16 тыс т. В структуре экспорта доля сухого молоко составляет 33%, сливочного масла – 26%, сыров – 28%, цельномолочная продукция – 10%, сыворотка – 3%.
Холдинг поставляет продукцию в РФ, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Грузию. Удельный вес поставок в РФ в экспорте составляет около 95%.
В 2016 г предприятие начало поставки стерилизованного молока в упаковке тетра-пак в Китай. «Экспорт в Китай растет. Если в начале этого года мы поставляли по три контейнера в месяц, в сентябре поставили 13 контейнеров, ожидаемая поставка в октябре - 15 контейнеров. Всего с начала года мы поставили в Китай 800 т продукции на сумму 536 тыс долл», - сказал представитель предприятия.
В структуре экспорта доля сухого молоко составляет 33%, сливочного масла – 26%, сыров – 28%, цельномолочная продукция – 10%, сыворотка – 3%.
В натуральном выражении экспорт молочной продукции (в пересчете на цельное молоко) вырос в январе-сентябре 2017 г на 5,5% до 67,16 тыс т. В структуре экспорта доля сухого молоко составляет 33%, сливочного масла – 26%, сыров – 28%, цельномолочная продукция – 10%, сыворотка – 3%.
Холдинг поставляет продукцию в РФ, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Грузию. Удельный вес поставок в РФ в экспорте составляет около 95%.
В 2016 г предприятие начало поставки стерилизованного молока в упаковке тетра-пак в Китай. «Экспорт в Китай растет. Если в начале этого года мы поставляли по три контейнера в месяц, в сентябре поставили 13 контейнеров, ожидаемая поставка в октябре - 15 контейнеров. Всего с начала года мы поставили в Китай 800 т продукции на сумму 536 тыс долл», - сказал представитель предприятия.
В структуре экспорта доля сухого молоко составляет 33%, сливочного масла – 26%, сыров – 28%, цельномолочная продукция – 10%, сыворотка – 3%.
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