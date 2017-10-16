ММЗ: стопроцентная маркировка деталей для борьбы с контрафактом
16.10.2017
Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции является актуальным во всех отраслях экономики.
На Минском моторном заводе этой проблеме уделяется пристальное внимание и ведется системная борьба с контрафактной продукцией. Специалисты отслеживают мировые тенденции подделок в индустрии производства, анализируют теневые рынки, а каждый случай выявления контрафактной продукции фирменного производства комплектующих или двигателей находится на особом контроле, разрабатываются новые методы и способы защиты продукции от подделок.
Продукция ММЗ обозначается этикетками-голограммами, также в производстве применяется ударный, штрих-кодовый, лазерный варианты маркировки всех выпускаемых деталей. Наработанный опыт подтвердил технологическую надежность именно лазерного маркирования. Техническими службами моторного завода разработано более 600 эскизов для лазерной гравировки, что служит своеобразным кодом качества и фирменным знаком выпускаемой продукции.
Сегодня лазерную гравировку стопроцентно получает любая деталь, сошедшая с конвейера Минского моторного завода. Среди них распределительный и коленчатый вал, блок цилиндров, шестерни всех модификаций и другие детали. Данные меры служат не только подтверждением бренда и надежности производителя, но и защищают национальные интересы, экономику страны. Так, например, в 2016 году промаркировано более миллиона единиц в номенклатурном перечне из 600 разновидностей выпускаемых заводом комплектующих.
Начальник бюро защитных покрытий отдела главного технолога ММЗ Владимир Тарлецкий отмечает: «В соответствии с конструкторской документацией при маркировке на деталь наносятся данные страны-производитель («Made in Belarus»), товарный знак и цифровое обозначение сборочной единицы. Для деталей, которые прошли сертификацию, дополнительно наносится знак Евразийского соответствия качеству (ЕАС). При поставках запасных частей в страны дальнего зарубежья дополнительно маркируется страна-получатель. Например, маркирование осуществляется на детали, поставляемые на Кубу, во Вьетнам, Пакистан, Египет, США и в другие страны».
Исходя из запросов конкретного потребителя и условий транспортировки, защищая отечественное производство от контрафактных подделок, осуществляется фирменная упаковка и обозначение комплектующих двигателя или документации этикетками-голограммами.
Производство и распространение контрафактной продукции – серьезная мировая проблема. Деятельность недобросовестных производителей наносит ущерб государствам, товаропроизводителям, а также потребителям. Специалисты моторного завода планомерно работают над комплексными мерами по искоренению этого негативного явления.
На Минском моторном заводе этой проблеме уделяется пристальное внимание и ведется системная борьба с контрафактной продукцией. Специалисты отслеживают мировые тенденции подделок в индустрии производства, анализируют теневые рынки, а каждый случай выявления контрафактной продукции фирменного производства комплектующих или двигателей находится на особом контроле, разрабатываются новые методы и способы защиты продукции от подделок.
Продукция ММЗ обозначается этикетками-голограммами, также в производстве применяется ударный, штрих-кодовый, лазерный варианты маркировки всех выпускаемых деталей. Наработанный опыт подтвердил технологическую надежность именно лазерного маркирования. Техническими службами моторного завода разработано более 600 эскизов для лазерной гравировки, что служит своеобразным кодом качества и фирменным знаком выпускаемой продукции.
Сегодня лазерную гравировку стопроцентно получает любая деталь, сошедшая с конвейера Минского моторного завода. Среди них распределительный и коленчатый вал, блок цилиндров, шестерни всех модификаций и другие детали. Данные меры служат не только подтверждением бренда и надежности производителя, но и защищают национальные интересы, экономику страны. Так, например, в 2016 году промаркировано более миллиона единиц в номенклатурном перечне из 600 разновидностей выпускаемых заводом комплектующих.
Начальник бюро защитных покрытий отдела главного технолога ММЗ Владимир Тарлецкий отмечает: «В соответствии с конструкторской документацией при маркировке на деталь наносятся данные страны-производитель («Made in Belarus»), товарный знак и цифровое обозначение сборочной единицы. Для деталей, которые прошли сертификацию, дополнительно наносится знак Евразийского соответствия качеству (ЕАС). При поставках запасных частей в страны дальнего зарубежья дополнительно маркируется страна-получатель. Например, маркирование осуществляется на детали, поставляемые на Кубу, во Вьетнам, Пакистан, Египет, США и в другие страны».
Исходя из запросов конкретного потребителя и условий транспортировки, защищая отечественное производство от контрафактных подделок, осуществляется фирменная упаковка и обозначение комплектующих двигателя или документации этикетками-голограммами.
Производство и распространение контрафактной продукции – серьезная мировая проблема. Деятельность недобросовестных производителей наносит ущерб государствам, товаропроизводителям, а также потребителям. Специалисты моторного завода планомерно работают над комплексными мерами по искоренению этого негативного явления.
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