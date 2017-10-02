«Брестгазоаппарат» проведет конкурс по выбору поставщика станка для изготовления корпусов кранов подачи газа стоимостью 2,5 млн евро
02.10.2017
СП ОАО «Брестгазоаппарат», производитель кухонной бытовой техники, проведет конкурс по выбору поставщика агрегатного станка для изготовления корпусов кранов подачи газа стоимостью 2,5 млн евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Предложения резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для участия в конкурсе принимаются до 16 октября 2017 г. Срок поставки оборудования – 1 июля – 31 декабря 2018 г.
Оборудование закупается в целях расширения производства и повышения качества продукции. «Станок позволит выпускать краны для подачи газа на конфорку и в духовку с использованием системы газ-контроля, что сделает газовые плиты более безопасными», - пояснил представитель компании.
В соответствии с техзаданием, цикл изготовления деталей должен составлять не более 6 сек, производительность - не менее 4,3 тыс штук деталей в смену при продолжительности смены 8 часов и коэффициенте загрузки 0,9.
СП ОАО «Брестгазоаппарат выпускает газовые, газоэлектрические, электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители торговой марки GEFEST. Ежегодный выпуск стационарных плит составляет 900 тыс единиц. Около 80% производимой продукции экспортируется за рубеж.
Предложения резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для участия в конкурсе принимаются до 16 октября 2017 г. Срок поставки оборудования – 1 июля – 31 декабря 2018 г.
Оборудование закупается в целях расширения производства и повышения качества продукции. «Станок позволит выпускать краны для подачи газа на конфорку и в духовку с использованием системы газ-контроля, что сделает газовые плиты более безопасными», - пояснил представитель компании.
В соответствии с техзаданием, цикл изготовления деталей должен составлять не более 6 сек, производительность - не менее 4,3 тыс штук деталей в смену при продолжительности смены 8 часов и коэффициенте загрузки 0,9.
СП ОАО «Брестгазоаппарат выпускает газовые, газоэлектрические, электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители торговой марки GEFEST. Ежегодный выпуск стационарных плит составляет 900 тыс единиц. Около 80% производимой продукции экспортируется за рубеж.
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