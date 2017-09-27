ОАО «Брестский завод бытовой химии» возобновил выпуск аэрозолей
27.09.2017
Цех аэрозолей БЗБХ спустя четыре года простоя возобновил свою работу, сообщил антикризисный управляющий предприятия Денис Плетенев. С этой целью здесь были отлажены оборудование и система пожаротушения, получено разрешение от МЧС и Проматомнадзора на эксплуатацию объекта. Первой продукцией стала аэрозольная силиконовая смазка для промышленных предприятий. По заказу Белорусского металлургического завода изготовлено более 3 тыс. баллонов со средством для обработки поверхностей.
"Тестовому запуску цеха предшествовал серьезный подготовительный этап. Его работа восстановлена в полном объеме. Сейчас стоит задача определиться с рынками сбыта, поработать над себестоимостью продукции и обеспечить себя заказами", - отметил приводит БЕЛТА слова антикризисного управляющего.
Брестский завод бытовой химии находится в процедуре санации с ноября 2016 года, срок которой истекает в мае 2018-го. За это время здесь провели плановую модернизацию, освоили два новых вида моющих средств для молочно-товарных ферм, прошли сертификацию продукции. По словам Дениса Плетенева, набирает обороты выпуск синтетических моющих средств, выпуск которых не прекращался даже в самые трудные для предприятия времена. Ежемесячно рост объемов производства составляет около 15%.
"Линейка продукции завода насчитывает 270 наименований. В принципе, все их можно выпускать. Сдерживает работу недостаток оборотных средств. Мы стараемся восстановить свои позиции на рынке. Наша цель - импортозамещение. Параллельно идет доработка документации второго этапа сертификации. Мы хотели бы соответствовать европейским стандартам, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на европейские рынки", - поделился планами руководитель БЗБХ.
Брестский завод бытовой химии был создан в 1970 году. Предприятие выпускает парфюмерно-косметическую продукцию (лаки, муссы, шампуни и бальзамы для волос, пены для бритья и ванн, гели для душа, жидкое мыло), бытовую химию (освежители воздуха, моющие и чистящие средства, средства для стирки, кондиционеры, инсектициды и репелленты, антистатики), автокосметику, средства для строительства и ремонта (смазки, клеящие средства, антисептик, пропитки для древесины), средства технического назначения.
"Тестовому запуску цеха предшествовал серьезный подготовительный этап. Его работа восстановлена в полном объеме. Сейчас стоит задача определиться с рынками сбыта, поработать над себестоимостью продукции и обеспечить себя заказами", - отметил приводит БЕЛТА слова антикризисного управляющего.
Брестский завод бытовой химии находится в процедуре санации с ноября 2016 года, срок которой истекает в мае 2018-го. За это время здесь провели плановую модернизацию, освоили два новых вида моющих средств для молочно-товарных ферм, прошли сертификацию продукции. По словам Дениса Плетенева, набирает обороты выпуск синтетических моющих средств, выпуск которых не прекращался даже в самые трудные для предприятия времена. Ежемесячно рост объемов производства составляет около 15%.
"Линейка продукции завода насчитывает 270 наименований. В принципе, все их можно выпускать. Сдерживает работу недостаток оборотных средств. Мы стараемся восстановить свои позиции на рынке. Наша цель - импортозамещение. Параллельно идет доработка документации второго этапа сертификации. Мы хотели бы соответствовать европейским стандартам, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию на европейские рынки", - поделился планами руководитель БЗБХ.
Брестский завод бытовой химии был создан в 1970 году. Предприятие выпускает парфюмерно-косметическую продукцию (лаки, муссы, шампуни и бальзамы для волос, пены для бритья и ванн, гели для душа, жидкое мыло), бытовую химию (освежители воздуха, моющие и чистящие средства, средства для стирки, кондиционеры, инсектициды и репелленты, антистатики), автокосметику, средства для строительства и ремонта (смазки, клеящие средства, антисептик, пропитки для древесины), средства технического назначения.
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