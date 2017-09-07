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Главное событие этой осени для животноводов – Четвертый всебелорусский форум

07.09.2017

13 октября 2017 г. в г. Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь состоится
Четвертый всебелорусский форум животноводов.

Под одной крышей соберутся ведущие специалисты Беларуси и зарубежных стран: Израиля, Бельгии, Италии, Австрии, Литвы, чтобы:

· обсудить все актуальные и "наболевшие" вопросы отрасли;

· поделиться практическими и профессиональными навыками;

· узнать обо всех новейших разработках отрасли;

· пообщаться с коллегами и поделиться опытом.

В рамках Форума будут работать три специализированные секции:

1. "КРС":

· перспективы и особенности развития скотоводства;

· некоторые аспекты кормления и менеджмента выращивания молодняка;

· профилактика и лечение заболеваний;

· сохранение репродуктивного здоровья коров и управление воспроизводством.

2. "Свиноводство":

· перспективы и особенности племенной работы в промышленном свиноводстве на сегодняшний день;

· АЧС – одна из наиболее опасных болезней свиноводства;

· экономические аспекты РРС;

· основные моменты биобезопасности;

· управление производством свинины и повышение его эффективности.

3. "Птицеводство":

· особенности развития отрасли;

· роль гистологического исследования в диагностике болезней птиц;

· патолого-морфологическая диагностика болезней птиц, протекающих с поражением органов дыхания;

· сохранение репродуктивного здоровья сельскохозяйственной птицы;

· иммуноморфологическая оценка эффективности вакцинаций;

· профилактика и лечение заболеваний.

Приглашаем вас принять участие в Форуме!

Место проведения: г. Минск, гостиница "Беларусь".

Стоимость участия:

· для предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь: 165 руб. 60 коп.;

· для иных организаций: 239 руб. 40 коп.

Действует система скидок до 25 %.

Бронирование мест осуществляется на основании присланных заявок.

Получите заявку одним из следующих способов:

· позвоните по номеру: +375 (17) 335-32-01;

· зарегистрируйтесь на сайте: www.vetforum.by;

· пришлите запрос на e-mail: seminar@idg.by.

До встречи на Форуме!

Подробная информация и бронирование мест на сайте мероприятия: http://vetforum.by/



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всебелорусский форум животноводов