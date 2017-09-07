Главное событие этой осени для животноводов – Четвертый всебелорусский форум
13 октября
2017 г. в г. Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь состоится
Четвертый всебелорусский форум
животноводов.
Под одной крышей соберутся ведущие специалисты Беларуси и зарубежных стран: Израиля, Бельгии, Италии, Австрии, Литвы, чтобы:
· обсудить все актуальные и "наболевшие" вопросы отрасли;
· поделиться практическими и профессиональными навыками;
· узнать обо всех новейших разработках отрасли;
· пообщаться с коллегами и поделиться опытом.
В рамках Форума будут работать три специализированные секции:
1. "КРС":
· перспективы и особенности развития скотоводства;
· некоторые аспекты кормления и менеджмента выращивания молодняка;
· профилактика и лечение заболеваний;
· сохранение репродуктивного здоровья коров и управление воспроизводством.
2. "Свиноводство":
· перспективы и особенности племенной работы в промышленном свиноводстве на сегодняшний день;
· АЧС – одна из наиболее опасных болезней свиноводства;
· экономические аспекты РРС;
· основные моменты биобезопасности;
· управление производством свинины и повышение его эффективности.
3. "Птицеводство":
· особенности развития отрасли;
· роль гистологического исследования в диагностике болезней птиц;
· патолого-морфологическая диагностика болезней птиц, протекающих с поражением органов дыхания;
· сохранение репродуктивного здоровья сельскохозяйственной птицы;
· иммуноморфологическая оценка эффективности вакцинаций;
· профилактика и лечение заболеваний.
Приглашаем вас принять участие в Форуме!
Место проведения: г. Минск, гостиница "Беларусь".
Стоимость участия:
· для предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь: 165 руб. 60 коп.;
· для иных организаций: 239 руб. 40 коп.
Действует система скидок до 25 %.
Бронирование мест осуществляется на основании присланных заявок.
Получите заявку одним из следующих способов:
· позвоните по номеру: +375 (17) 335-32-01;
· зарегистрируйтесь на сайте: www.vetforum.by;
· пришлите запрос на e-mail: seminar@idg.by.
До встречи на Форуме!
Подробная информация и бронирование мест на сайте мероприятия: http://vetforum.by/