07.09.2017

13 октября 2017 г. в г. Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь состоится

Четвертый всебелорусский форум животноводов.

Под одной крышей соберутся ведущие специалисты Беларуси и зарубежных стран: Израиля, Бельгии, Италии, Австрии, Литвы, чтобы:

· обсудить все актуальные и "наболевшие" вопросы отрасли; · поделиться практическими и профессиональными навыками; · узнать обо всех новейших разработках отрасли; · пообщаться с коллегами и поделиться опытом.

В рамках Форума будут работать три специализированные секции:

1. "КРС":

· перспективы и особенности развития скотоводства; · некоторые аспекты кормления и менеджмента выращивания молодняка; · профилактика и лечение заболеваний; · сохранение репродуктивного здоровья коров и управление воспроизводством.

2. "Свиноводство":

· перспективы и особенности племенной работы в промышленном свиноводстве на сегодняшний день; · АЧС – одна из наиболее опасных болезней свиноводства; · экономические аспекты РРС; · основные моменты биобезопасности; · управление производством свинины и повышение его эффективности.

3. "Птицеводство":

· особенности развития отрасли; · роль гистологического исследования в диагностике болезней птиц; · патолого-морфологическая диагностика болезней птиц, протекающих с поражением органов дыхания; · сохранение репродуктивного здоровья сельскохозяйственной птицы; · иммуноморфологическая оценка эффективности вакцинаций; · профилактика и лечение заболеваний.

Приглашаем вас принять участие в Форуме!

Место проведения: г. Минск, гостиница "Беларусь".

Стоимость участия:

· для предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь: 165 руб. 60 коп.;

· для иных организаций: 239 руб. 40 коп.

Действует система скидок до 25 %.

Бронирование мест осуществляется на основании присланных заявок.

Получите заявку одним из следующих способов:

· позвоните по номеру: +375 (17) 335-32-01; · зарегистрируйтесь на сайте: www.vetforum.by; · пришлите запрос на e-mail: seminar@idg.by.

До встречи на Форуме!

Подробная информация и бронирование мест на сайте мероприятия: http://vetforum.by/