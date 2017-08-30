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«БМЗ» увеличил производство стали в январе-июле на 5%

30.08.2017
Белорусский металлургический завод увеличил горячее производство стали в январе-июле 2017 г на 5% по сравнению с январем-июлем 2016 г до 1,321 млн т, сообщила пресс-служба компании.

В том числе производство стали снизилось в июле 2017 г на 11,5% к уровню июля 2016 г и составило 166,896 тыс т.

Завод увеличил производство проката в январе-июле 2017 г на 0,4% до 1,256 млн т, в том числе в июле снизилось на 17,9% до 156,389 тыс т. Предприятие увеличило выпуск стальных труб в январе-июле 2017 г на 58,1% по сравнению с январем-июлем 2016 г до 77,325 тыс т, в том числе в июле – в 2,1 раза по сравнению с июлем 2016 г до 14,021 тыс т.

Выпуск метизов вырос в январе-июле 2017 г на 16,7% по сравнению с январем-июлем 2016 г и составил 239,783 тыс т, в том числе в июле сократилось на 8,2% до 34,523 тыс т. В том числе производство металлокорда выросло в январе-июле 2017 г на 4,8% до 55,016 тыс т (в июле – на 3,5% до 8,201 тыс т); бортовой проволоки – выросло на 4,7% до 24,494 тыс т (минус 6,9% до 3,547 тыс т); стальной латунированной проволоки для рукавов высокого давления – на 7,6% до 20,838 тыс т (+27,7% до 2,988 тыс т); стальной проволоки – на 26,5% до 139,435 тыс т (минус 17,4% до 16,343 тыс т).

Завод увеличил отгрузку продукции в январе-июлю 2017 г на 6% по сравнению с январем-июлем 2016 г до 1,262 млн т. В том числе в июле 2017 г отгрузка составила 157,195 тыс т (минус 11,9% к апрелю 2016 г).

Предприятие сократило отгрузку проката в январе-июле 2017 г на 9,2% по сравнению с январем-июлем 2016 г до 820,142 тыс т, в том числе в июле отгрузка проката составила 90,781 тыс т (минус 30,2 к июлю 2016 г). Отгрузка стальных труб выросла на 43,7% и составила 75,225 тыс т, в том числе в июле – 13,048 тыс т (+75,3%).

Отгрузка метизов увеличилась в январе-июле 2017 г на 15,5% до 239,925 тыс т, в том числе в и.ле составила 31,308 тыс т (минус 8,6%). В составе метизов отгрузка металлокорда выросла в январе-июле 2017 г на 4,1% до 55,044 тыс т (в июле 2017 г - на 2,7% к июлю 2016 г до 8,193 тыс т); бортовой проволоки – на 1,7% до 24,58 тыс т (минус 6,8% до 3,55 тыс т); стальной латунированной проволоки для рукавов высокого давления – на 8,1% до 20,86 тыс т (+28,8% до 2,996 тыс т); стальной проволоки – на 25,2% до 139,441 тыс т (минус 17,7% до 16,569 тыс т).

«Белорусский металлургический завод» введен в эксплуатацию в 1984 г, преобразован в ОАО в 2012 г. Все акции принадлежат государству. Компания поставляет продукцию на внешний и внутренний рынки.

ПРАЙМ-ТАСС


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