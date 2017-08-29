У Bonfesto появился новый мягкий сливочный сыр

29.08.2017

Очередная новинка в ассортименте Туровского молочного комбината из линейки мягких сливочных сыров «Кремчиз» Bonfesto.



В дополнение к классическому виду сыра, а также различным вкусовым его разновидностям, выпускаемым с массовой долей жира в сухом веществе на уровне 70%, новый продукт Cream Cheese Light представлен с пониженной жирностью – 60%.



Продукт имеет нежную консистенцию и легкий сливочный вкус, он отлично подойдет для потребителей, которыеведут активный образ жизни и придерживаются принципов правильного питания.



– Идея разработки ассортиментной позиции с позиционированием Light пришла на основании анализа потребительских предпочтений и современных трендов, – комментирует Наталья Черник, руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат». – Во многих товарных категориях, в том числе и в сырной, сегодня широко представлены востребованные рынком решения с пониженным содержанием жиров. Есть такие позиции и в нашем ассортименте. В ходе выставочных мероприятий, дегустаций в торговой сети, исследований поведения потребителей в формате фокус-групп и опросов нам приходилось слышать, что некоторые приверженцы нашего бренда ограничивают себя в потреблении сыра «Кремчиз» и десертных блюд из него по причине контроля веса. Для удовлетворения потребностей этого сегмента мы разработали новый продукт испециальную серию кулинарных рецептов – некоторые из них представлены непосредственно на упаковке, остальные – на соответствующем разделе нашего сайта. Надеемся, что благодаря новинке наши потребители смогут в полной мере насладиться сезоном замечательных овощных гратенов и тартов, и, конечно, восхитительных чизкейков с начинками из свежих ягод, яблок или слив.



Cream Cheese Light представлен в нескольких форматах упаковки - 170, 250 и 500 грамм, что создает удобство для потребления продукта не только в процессе приготовления домашних блюд, но также и для питания вне дома.



В ближайшее время новинки поступят в торговую сеть в Республике Беларусь, а также на экспортные рынки.



Массовая доля жира в сухом веществе: 60%

Срок годности: 90 суток

Количество штук в упаковке: 6