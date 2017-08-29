Могилевский вагоностроительный завод в 2017 г планирует произвести 700 грузовых вагонов, в 2018 г – 1 тыс
29.08.2017
Могилевский вагоностроительный завод в 2017 г планирует произвести 700 грузовых вагонов, в 2018 г – 1 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам поездки премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова по Могилевской области 25 августа.
Кобяков поручил заводу в ближайшей перспективе выйти на заложенные мощности и выпускать до 3 тыс вагонов в год. «Сейчас рынки оживают. Видно, что вагоностроительный завод заметно прибавляет в производстве, по количеству, качеству и номенклатуре выпускаемой продукции», - сказал он.
По мнению Кобякова, у Могилевского вагоностроительного завода хорошие перспективы для развития. «Здесь низкие складские запасы готовой продукции - всего сто вагонов, и они уже предварительно реализованы. Сейчас то, что запущено в производство, имеет конкретного адресата», - сообщил он.
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» зарегистрировано 14 апреля 2005 г. Учредителями являются холдинг БелАЗ-Холдинг» (99% уставного капитала) и ЗАО «Сибирская транспортная компания» (1% уставного капитала). Предприятие является резидентом СЭЗ «Могилев». Основные виды деятельности – производство железнодорожного подвижного состава и неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами. Основными потребителями грузового подвижного состава СЗАО «МВЗ» являются ГО «Белорусская железная дорога», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гродно Азот», предприятия Российской Федерации, Республики Казахстан и Монголии.
ПРАЙМ-ТАСС
Кобяков поручил заводу в ближайшей перспективе выйти на заложенные мощности и выпускать до 3 тыс вагонов в год. «Сейчас рынки оживают. Видно, что вагоностроительный завод заметно прибавляет в производстве, по количеству, качеству и номенклатуре выпускаемой продукции», - сказал он.
По мнению Кобякова, у Могилевского вагоностроительного завода хорошие перспективы для развития. «Здесь низкие складские запасы готовой продукции - всего сто вагонов, и они уже предварительно реализованы. Сейчас то, что запущено в производство, имеет конкретного адресата», - сообщил он.
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» зарегистрировано 14 апреля 2005 г. Учредителями являются холдинг БелАЗ-Холдинг» (99% уставного капитала) и ЗАО «Сибирская транспортная компания» (1% уставного капитала). Предприятие является резидентом СЭЗ «Могилев». Основные виды деятельности – производство железнодорожного подвижного состава и неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами. Основными потребителями грузового подвижного состава СЗАО «МВЗ» являются ГО «Белорусская железная дорога», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гродно Азот», предприятия Российской Федерации, Республики Казахстан и Монголии.
ПРАЙМ-ТАСС
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