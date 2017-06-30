«Белшина» и вьетнамская компания Au Viet Industry будут развивать сотрудничество
30.06.2017
"Белшина" и вьетнамская компания Au Viet Industry JSC подписали протокол о намерениях развивать сотрудничество.
В ходе переговоров достигнуты договоренности, что партнер "Белшины" будет вести поставки для испытаний опытных партий ЦМК шин для самосвалов и карьерной техники в адрес компании Vinacomin и содействовать реализации и продвижению белорусских шин на территории Вьетнама. Поставки на испытания партий "автообуви" будут вестись через компанию Beltyre Asia Pte. Ltd, являющуюся собственным филиалом ОАО "Белшина" в Юго-Восточной Азии с эксклюзивными правами на реализацию шин бренда "Белшина" на территории Индонезии, Сингапура, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайазии, Филиппин, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Китая, пишет БЕЛТА.
"Подписание протокола о намерениях придаст новый импульс развитию взаимоотношений с вьетнамской компанией Au Viet Industry JSC, откроет новые возможности для диверсификации рынков сбыта, закреплению "Белшины" на рынке Вьетнама и наращиванию в эту и соседние страны экспорта. Это прослеживается и в положительной динамике сотрудничества в текущем году", - отметили на предприятии. Так, объем экспорта продукции во Вьетнам в январе-мае 2017 составил $252,2 тыс. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9%. Ожидаемый объем экспорта продукции "Белшины" во Вьетнам по итогам текущего года - 2600 шин на общую сумму более $450 тыс.
В ходе переговоров достигнуты договоренности, что партнер "Белшины" будет вести поставки для испытаний опытных партий ЦМК шин для самосвалов и карьерной техники в адрес компании Vinacomin и содействовать реализации и продвижению белорусских шин на территории Вьетнама. Поставки на испытания партий "автообуви" будут вестись через компанию Beltyre Asia Pte. Ltd, являющуюся собственным филиалом ОАО "Белшина" в Юго-Восточной Азии с эксклюзивными правами на реализацию шин бренда "Белшина" на территории Индонезии, Сингапура, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайазии, Филиппин, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Китая, пишет БЕЛТА.
"Подписание протокола о намерениях придаст новый импульс развитию взаимоотношений с вьетнамской компанией Au Viet Industry JSC, откроет новые возможности для диверсификации рынков сбыта, закреплению "Белшины" на рынке Вьетнама и наращиванию в эту и соседние страны экспорта. Это прослеживается и в положительной динамике сотрудничества в текущем году", - отметили на предприятии. Так, объем экспорта продукции во Вьетнам в январе-мае 2017 составил $252,2 тыс. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,9%. Ожидаемый объем экспорта продукции "Белшины" во Вьетнам по итогам текущего года - 2600 шин на общую сумму более $450 тыс.
Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006