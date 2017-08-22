25-я строительная выставка «БУДПРАГРЭС-2017» стартует 5 сентября в Минске
22.08.2017
С 5 по 8 сентября 2017 года в Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж) пройдет самая значимая в Беларуси строительная выставка. Выставка «БУДПРАГРЭС» признана лидером среди подобных проектов строительного профиля. Ее по праву можно назвать показателем состояния и развития строительной индустрии.
«БУДПРАГРЭС-2017» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.
В 2017 году под крышей Футбольного манежа разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Отдельными экспозициями будут представлены Международные специализированные салоны «Строительная техника», «Инструмент в строительстве» и «Двери и замки».
Участниками «Будпрагрэс-2017» станут более 200 ведущих строительных компаний из Беларуси, Китая, Бельгии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины и других стран.
Среди отечественных производителей, принимающих участие в выставке, ИПУП «Косвик» (паркетная фабрика), ТУП «Керамин – Столица - Инвест», ООО «Роялруф», ООО «Монолиткомплект – инвест», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Гомельстекло», СООО «Атлант-М Восток», СООО «Хенкель Баутехник» и многие другие.
Дебютанты выставки - ООО «Стройконструкция» (Россия), ООО «Холдинговая компания «Станки Мира» и др.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь традиционно представит коллективный стенд, на котором свою продукцию и разработки продемонстрируют ведущие предприятия отрасли.
Ни на одной строительной выставке в Беларуси вы не увидите такого многообразия строительных машин. Экспозицию будут сопровождать шоу-демонстрации, представление возможностей техники от компаний-участников.
В рамках деловой программы выставки 7 сентября для специалистов строительного комплекса пройдет республиканский семинар «Будущее и настоящее строительной и дорожной техники в Беларуси (создание, производство и эксплуатация)», в ходе которого организаторы расскажут о преимуществах новых моделей современной техники, которые можно выгодно использовать на любой строительной площадке.
Стало традиционным ежегодное проведение в рамках выставки Республиканской конференции «Рынок дверей Беларуси».
Организатор – первое отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело» — один из наиболее авторитетных и профессиональных источников оперативной, достоверной и объективной информации о дверной отрасли России. (г.Новосибирск, Спикер - Сергей Харитонов). Конференция соберет представителей дверного рынка Беларуси и России. Цель конференции - обсудить текущую ситуацию на рынке дверей Беларуси, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объём рынка межкомнатных и входных дверей, оценить экспортный потенциал белорусских компаний-производителей и дать прогнозы развития рынка в краткосрочном периоде.
7-я республиканская пресс-конференция «Рынок дверей Беларуси» пройдет в рамках выставки «Будпрагрэс-2017» 6 сентября в 14.00.
На выставке компания представит свои новые разработки - теплую металлическую дверь для коттеджа серии «НОРД Термико».
Теплоизолирующие двери НОРД Термико с технологией терморазрыва стойки к промерзанию и образованию конденсата даже при больших перепадах температур внутри-снаружи. Соответствуют самым высоким мировым стандартам дизайна и производятся с учетом современных технологических решений, придающих двери отличные эксплуатационные качества, благодаря чему имеют продолжительный срок эксплуатации.
Компания «Роялруф» - эксклюзивный дистрибьютор польского завода Budmat - представит на выставке три новые коллекции модульной металлочерепицы: «Ferrara Elitc», «Bella Sara», «Rialto». Главные преимущества коллекций: гарантия до 50 лет, кровля прошла испытания ураганом; легкая транспортировка; вся крыша помещается на одном европоддоне; удобные легкие листы; технологичность, множество запатентованных решений; простой и быстрый монтаж, готовые заводские отверстия для метизов; автоматическая калибровка модулей между собой на кровле; регулирование наклона ската крыши; гарантия повторяемости цвета и формы.
Компания ООО «Лимэкс» продемонстрирует электрический безвоздушный агрегат «e-Xtreme 45:1», рассчитанный на максимальное рабочее давление 310 бар, предназначенный для нанесения защитных покрытий. Это первый в мире электрический агрегат, предназначенный для нанесения защитных покрытий во взрывоопасных зонах.
Дебютант выставки - компания «Станки Мира» предложит производителям полный комплекс оборудования для обработки стекла для мебельной и дверной отрасли.
Одним из самых ярких мероприятий выставки станут практические демонстрации «Художественное оформление конструкций керамической плиткой». В течение 2-х дней – 5 и 6 сентября на открытой площадке Футбольного манежа лучшие специалисты-плиточники продемонстрируют свое мастерство. Организатором мероприятия выступают СООО «Хенкель Баутехник» и ОАО «Керамин».
5 сентября состоится семинар «Практика управления проектами с применением программных продуктов при реализации строительных проектов в Республике Беларусь» (РУП «Белстройцентр»)
6 сентября в 9.30. специалистов отрасли соберет конференция «Индивидуальное жилищное строительство: перспективные методы финансирования и господдержки» (организатор: Минский столичный союз предпринимателей и работодателей). В 14.00. стартует шестая республиканская пресс-конференция «Рынок дверей Беларуси» (организатор: информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело» (Россия)
7 сентября состоятся семинары «Инновационные материалы и технологии строительного назначения. Новое на строительном рынке Республики Беларусь в 2017 году» (организатор: Оргкомитет конкурса «Лучший строительный продукт года (10.00.-13.00) и «Будущее и настоящее строительной и дорожной техники в Беларуси (создание, производство и эксплуатация) (организатор: БНТУ(15.00.-18.00.).
Отдельный блок мероприятий программы составят обучающие семинары и мастер-классы для руководителей компаний, специалистов служб маркетинга и рекламы, отделов продаж. Известные белорусские бизнес-тренеры проведут для них обучение по наиболее актуальным темам.
Подробно узнать обо всех мероприятиях программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте выставки http://budpragres.minskexpo.com.
Одновременно с «Будпрагрэс-2017» в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка «Цветы. Семена. Сад. Огород». Гости и участники выставки смогут посетить ее и приобрести все необходимое для благоустройства и озеленения своего участка.
Посещение выставки будет интересно не только специалистам, но и всем, кто строит дом или делает ремонт в квартире. Такого огромного выбора товаров, технологий услуг, сосредоточенных одной площади, посетитель не найдет ни в одном магазине. Более того, он узнает обо всех новинках, которые появились за последний год.
«БУДПРАГРЭС-2017» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.
В 2017 году под крышей Футбольного манежа разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Отдельными экспозициями будут представлены Международные специализированные салоны «Строительная техника», «Инструмент в строительстве» и «Двери и замки».
Участниками «Будпрагрэс-2017» станут более 200 ведущих строительных компаний из Беларуси, Китая, Бельгии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины и других стран.
Среди отечественных производителей, принимающих участие в выставке, ИПУП «Косвик» (паркетная фабрика), ТУП «Керамин – Столица - Инвест», ООО «Роялруф», ООО «Монолиткомплект – инвест», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Гомельстекло», СООО «Атлант-М Восток», СООО «Хенкель Баутехник» и многие другие.
Дебютанты выставки - ООО «Стройконструкция» (Россия), ООО «Холдинговая компания «Станки Мира» и др.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь традиционно представит коллективный стенд, на котором свою продукцию и разработки продемонстрируют ведущие предприятия отрасли.
Салон «Строительная техника»В 2017 году крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику представят более 20 участников, среди которых ООО «Аксиом-Групп», Volksvagen, ООО «Лимэкс», ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования», ООО «СтройКонструкция»- Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования и многие другие.
Ни на одной строительной выставке в Беларуси вы не увидите такого многообразия строительных машин. Экспозицию будут сопровождать шоу-демонстрации, представление возможностей техники от компаний-участников.
В рамках деловой программы выставки 7 сентября для специалистов строительного комплекса пройдет республиканский семинар «Будущее и настоящее строительной и дорожной техники в Беларуси (создание, производство и эксплуатация)», в ходе которого организаторы расскажут о преимуществах новых моделей современной техники, которые можно выгодно использовать на любой строительной площадке.
Салон «Двери и замки»Отдельной экспозицией будет представлен Международный специализированный салон «Двери и замки».
Стало традиционным ежегодное проведение в рамках выставки Республиканской конференции «Рынок дверей Беларуси».
Организатор – первое отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело» — один из наиболее авторитетных и профессиональных источников оперативной, достоверной и объективной информации о дверной отрасли России. (г.Новосибирск, Спикер - Сергей Харитонов). Конференция соберет представителей дверного рынка Беларуси и России. Цель конференции - обсудить текущую ситуацию на рынке дверей Беларуси, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объём рынка межкомнатных и входных дверей, оценить экспортный потенциал белорусских компаний-производителей и дать прогнозы развития рынка в краткосрочном периоде.
7-я республиканская пресс-конференция «Рынок дверей Беларуси» пройдет в рамках выставки «Будпрагрэс-2017» 6 сентября в 14.00.
Новинки «Будпрагрэс-2017»Участник выставки ООО «Строймир» - производитель металлических и комбинированных дверей в Республике Беларусь, на протяжении 20 лет специализируется на производстве дверей для объектов разного уровня сложности. ООО «Строймир» выпускает современные двери, которые украшают и защищают жилые дома и общественные объекты Республики Беларусь, а также России, Украины, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, стран Европейского союза.
На выставке компания представит свои новые разработки - теплую металлическую дверь для коттеджа серии «НОРД Термико».
Теплоизолирующие двери НОРД Термико с технологией терморазрыва стойки к промерзанию и образованию конденсата даже при больших перепадах температур внутри-снаружи. Соответствуют самым высоким мировым стандартам дизайна и производятся с учетом современных технологических решений, придающих двери отличные эксплуатационные качества, благодаря чему имеют продолжительный срок эксплуатации.
Компания «Роялруф» - эксклюзивный дистрибьютор польского завода Budmat - представит на выставке три новые коллекции модульной металлочерепицы: «Ferrara Elitc», «Bella Sara», «Rialto». Главные преимущества коллекций: гарантия до 50 лет, кровля прошла испытания ураганом; легкая транспортировка; вся крыша помещается на одном европоддоне; удобные легкие листы; технологичность, множество запатентованных решений; простой и быстрый монтаж, готовые заводские отверстия для метизов; автоматическая калибровка модулей между собой на кровле; регулирование наклона ската крыши; гарантия повторяемости цвета и формы.
Компания ООО «Лимэкс» продемонстрирует электрический безвоздушный агрегат «e-Xtreme 45:1», рассчитанный на максимальное рабочее давление 310 бар, предназначенный для нанесения защитных покрытий. Это первый в мире электрический агрегат, предназначенный для нанесения защитных покрытий во взрывоопасных зонах.
Дебютант выставки - компания «Станки Мира» предложит производителям полный комплекс оборудования для обработки стекла для мебельной и дверной отрасли.
Деловая программаОбсудить актуальные вопросы развития строительного комплекса позволит насыщенная деловая программа выставки: мастер - классы, семинары, презентации фирм-участниц.
Одним из самых ярких мероприятий выставки станут практические демонстрации «Художественное оформление конструкций керамической плиткой». В течение 2-х дней – 5 и 6 сентября на открытой площадке Футбольного манежа лучшие специалисты-плиточники продемонстрируют свое мастерство. Организатором мероприятия выступают СООО «Хенкель Баутехник» и ОАО «Керамин».
5 сентября состоится семинар «Практика управления проектами с применением программных продуктов при реализации строительных проектов в Республике Беларусь» (РУП «Белстройцентр»)
6 сентября в 9.30. специалистов отрасли соберет конференция «Индивидуальное жилищное строительство: перспективные методы финансирования и господдержки» (организатор: Минский столичный союз предпринимателей и работодателей). В 14.00. стартует шестая республиканская пресс-конференция «Рынок дверей Беларуси» (организатор: информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело» (Россия)
7 сентября состоятся семинары «Инновационные материалы и технологии строительного назначения. Новое на строительном рынке Республики Беларусь в 2017 году» (организатор: Оргкомитет конкурса «Лучший строительный продукт года (10.00.-13.00) и «Будущее и настоящее строительной и дорожной техники в Беларуси (создание, производство и эксплуатация) (организатор: БНТУ(15.00.-18.00.).
Отдельный блок мероприятий программы составят обучающие семинары и мастер-классы для руководителей компаний, специалистов служб маркетинга и рекламы, отделов продаж. Известные белорусские бизнес-тренеры проведут для них обучение по наиболее актуальным темам.
Подробно узнать обо всех мероприятиях программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте выставки http://budpragres.minskexpo.com.
Одновременно с «Будпрагрэс-2017» в помещении Футбольного манежа пройдет Международная специализированная выставка «Цветы. Семена. Сад. Огород». Гости и участники выставки смогут посетить ее и приобрести все необходимое для благоустройства и озеленения своего участка.
Посещение выставки будет интересно не только специалистам, но и всем, кто строит дом или делает ремонт в квартире. Такого огромного выбора товаров, технологий услуг, сосредоточенных одной площади, посетитель не найдет ни в одном магазине. Более того, он узнает обо всех новинках, которые появились за последний год.
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