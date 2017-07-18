Гомельский химзавод планирует увеличить производство NPK-удобрений на 42,8%
18.07.2017
Гомельский химический завод планирует в ближайшие годы увеличить производство NPK-удобрений (NPK-удобрения - азотно-фосфорно-калиевые удобрения) на 42,8% до 200 тыс т в год, сообщили агентству ПРАЙМ-ТАСС в администрации предприятия.
В настоящее время Гомельский химзавод производит 140 тыс т NPK-удобрений в год. «За последние годы ассортимент удобрений значительно расширился. Сейчас на заводе освоено более 30 марок NPK-удобрений с широким диапазоном содержания основных веществ», - сообщил собеседник.
Собеседник также сообщил, что стратегическими задачами программы развития ОАО «Гомельский химический завод» на 2016-2020 гг является переориентация производства на выпуск NP- и NPK-удобрений, а также расширение ассортимента продукции за счет выпуска удобрений с различными микро- и макроэлементами, стимуляторами роста, БАД.
Гомельский химический завод работает с декабря 1965 г, в 2003 г преобразован в открытое акционерное общество. Доля государства составляет 99,4%. Предприятие специализируется на выпуске комплексных удобрений и азотно-фосфорно-калийных удобрений различных марок. В 2008 г завод начал производство азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений в жидкой форме. Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран, в том числе в РФ, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Румынию, Чехию, Молдову, Венгрию, Польшу, Болгарию.
В настоящее время Гомельский химзавод производит 140 тыс т NPK-удобрений в год. «За последние годы ассортимент удобрений значительно расширился. Сейчас на заводе освоено более 30 марок NPK-удобрений с широким диапазоном содержания основных веществ», - сообщил собеседник.
Собеседник также сообщил, что стратегическими задачами программы развития ОАО «Гомельский химический завод» на 2016-2020 гг является переориентация производства на выпуск NP- и NPK-удобрений, а также расширение ассортимента продукции за счет выпуска удобрений с различными микро- и макроэлементами, стимуляторами роста, БАД.
Гомельский химический завод работает с декабря 1965 г, в 2003 г преобразован в открытое акционерное общество. Доля государства составляет 99,4%. Предприятие специализируется на выпуске комплексных удобрений и азотно-фосфорно-калийных удобрений различных марок. В 2008 г завод начал производство азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений в жидкой форме. Предприятие поставляет продукцию более чем в 20 стран, в том числе в РФ, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Румынию, Чехию, Молдову, Венгрию, Польшу, Болгарию.
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