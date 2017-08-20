Приглашаем на «Автосервис. Механика. Автокомпоненты - 2017» «Дорожное строительство - 2017»
20.08.2017
25 октября 2017 года в Минске (пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж) стартуют Международные специализированные выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2017» и «Дорожное строительство-2017».
Цель этого мероприятия – комплексное представление достижений в сфере производства и эксплуатации транспорта, его ремонта, обслуживания всей дорожно-транспортной инфраструктуры.
Выставка «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2017» станет одним из главных событий года для тех, чья профессиональная деятельность связана с автомобилями.
В экспозиции будут представлены: запасные части и принадлежности для транспортных средств, покрасочное оборудование, масла, средства ухода и защиты, технические жидкости, оборудование для мойки и ремонта автомобилей, оборудование для диагностики, шины и оборудование для шиномонтажа, автотранспорт.
Одновременно с выставкой «Автосервис. Механика. Автокомпоненты» пройдет международная специализированная выставка «Дорожное строительство-2017».
Дорожное хозяйство Беларуси включает в себя сеть автомобильных дорог общего пользования, производственные базы организаций дорожного хозяйства, осуществляющих проектирование, содержание, ремонт, строительство, диагностику автомобильных дорог и иную деятельность, связанную с обеспечением надежного функционирования дорожной сети.
Выставка продемонстрирует имеющийся потенциал дорожно-коммунального хозяйства, энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, технику, оборудование и приборы, внедрение в производство которых способствует решению многих экономических проблем в дорожном строительстве; современные технологии, материалы и оборудование для строительства автодорог и городских улиц.
Традиционно в рамках выставок пройдет деловая программа, включающая специальные презентации фирм-участниц, семинары по актуальным вопросам приобретения и эксплуатации машин и оборудования.
Выставки «Автосервис.Механика.Автокомпоненты-2017» и «Дорожное строительство-2017» - идеальная площадка для продвижения продукции и брендов, изучения рынка, встреч со специалистами и потенциальными заказчиками из разных регионов Беларуси и зарубежья!
Посетители и участники выставок - это широкая профессиональная целевая аудитория, которая с интересом воспримет вашу продукцию или услуги.
Цель этого мероприятия – комплексное представление достижений в сфере производства и эксплуатации транспорта, его ремонта, обслуживания всей дорожно-транспортной инфраструктуры.
Выставка «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2017» станет одним из главных событий года для тех, чья профессиональная деятельность связана с автомобилями.
В экспозиции будут представлены: запасные части и принадлежности для транспортных средств, покрасочное оборудование, масла, средства ухода и защиты, технические жидкости, оборудование для мойки и ремонта автомобилей, оборудование для диагностики, шины и оборудование для шиномонтажа, автотранспорт.
Одновременно с выставкой «Автосервис. Механика. Автокомпоненты» пройдет международная специализированная выставка «Дорожное строительство-2017».
Дорожное хозяйство Беларуси включает в себя сеть автомобильных дорог общего пользования, производственные базы организаций дорожного хозяйства, осуществляющих проектирование, содержание, ремонт, строительство, диагностику автомобильных дорог и иную деятельность, связанную с обеспечением надежного функционирования дорожной сети.
Выставка продемонстрирует имеющийся потенциал дорожно-коммунального хозяйства, энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, технику, оборудование и приборы, внедрение в производство которых способствует решению многих экономических проблем в дорожном строительстве; современные технологии, материалы и оборудование для строительства автодорог и городских улиц.
Традиционно в рамках выставок пройдет деловая программа, включающая специальные презентации фирм-участниц, семинары по актуальным вопросам приобретения и эксплуатации машин и оборудования.
Выставки «Автосервис.Механика.Автокомпоненты-2017» и «Дорожное строительство-2017» - идеальная площадка для продвижения продукции и брендов, изучения рынка, встреч со специалистами и потенциальными заказчиками из разных регионов Беларуси и зарубежья!
Посетители и участники выставок - это широкая профессиональная целевая аудитория, которая с интересом воспримет вашу продукцию или услуги.
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