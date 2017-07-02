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Достоинства и минусы бухгалтерского аутсорсинга

02.07.2017

В настоящее время многие отечественные коммерческие компании, минимизируя свои риски и финансовые расходы, пользуются помощью сторонних организаций. Востребованными, например, являются атусорсинговые бухгалтерские услуги. Об их наиболее существенных достоинствах и минусах следует рассказать подробнее.

Преимущества

Их можно описать так:

  • Экономия не только временных, но и денежных затрат, которая может достигать до 60% по сравнению с расходами, затрачиваемыми компанией-заказчиком на содержание своего собственного штата специалистов. Особенно это актуально для крупных сетевых фирм, имеющих множество филиалов по всей стране и за ее пределами.
  • Минимизация ответственности. В отличие от штатного бухгалтера или целого отдела, специализированные аутсорсинговые компании, согласно действующему законодательству, имеют право заключать договора страхования на возможные налоговые риски.
  • Осуществляется ежеквартальная сверка документации с государственными контролирующими органами и отделениями федеральной налоговой службы (ФНС). Более того, если компания-заказчик попадает в статистическую выборку, то все данные будет предоставлять организация-аусортер.

Недостатки

Таковые тоже имеются:

  • Необходимость открытия всех важных данных посторонним лицам.
  • Стандартизированность работы (она не всегда уместна, особенно если заказчик ведет активную внешнеэкономическую деятельность).

Воспользоваться помощью такого специалиста, как арбитражный юрист, а также заказать аутсорсинговые бухгалтерские услуги можно, обратившись в компании, имеющие лицензию на подобного рода деятельность.




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