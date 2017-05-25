«Сладкая страна» осваивает рынки России и Украины
25.05.2017
Филиал "Сладкая страна" госпредприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" осваивает рынки России и Украины: в торговые сети этих стран отправлены пробные партии бисквитной продукции. Об этом сообщил сегодня директор филиала Хачатур Арзуманов во время посещения предприятия участниками выездного заседания Президиума Совета Министров в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы прорабатываем рынки зарубежных стран. Недавно отправили пробные партии в торговые сети России и Украины - "Дикси" и "Копеечка", а также небольшую партию в Латвию. С перспективой постоянных поставок. Прежде мы делали только разовые экспортные поставки. Надо понимать, что предприятие создавалось с целью замещения импорта бисквитных изделий. Завоевывать собственный рынок сейчас - важная задача", - пояснил Хачатур Арзуманов.
Выпуск бисквитных изделий под маркой "Сладкая страна" начался в 2014 году, объем за год составил порядка 103 т. В 2015 году пошло увеличение объемов - выпущено 644 т продукции, в 2016-м - 869 т. "То есть фабрика может выйти на 100% мощности. Но есть такой закон: доля рынка зависит от доли полочного пространства в торговле. Сегодня в Беларусь завозится порядка 7,6 тыс. т импортной бисквитной продукции. "Сладкая страна" занимает 10-11% от общей доли рынка. Хотелось бы более лояльного отношения со стороны торговых сетей. Продукция конкурентов из России, Украины представлена в торговой сети значительно шире. Наш отдел маркетинга работает над этим, отвоевывая малыми шагами свою нишу. В 2015 году мы занимали только 7% рынка. Но, чтобы фабрике выйти на 100-процентную мощность, нужно занимать минимум 30% полочного пространства. При двухсменном режиме работы предприятие способно обеспечить этот объем - получается порядка 2,4 тыс. т", - добавил директор филиала.
Предприятие строилось в целях внедрения современных технологий в отечественную пищевую отрасль, а также обеспечения производства конкурентоспособной продукции. С 2013 по 2016 год было затрачено более Br21 млн. Под гарантию государства предприятию выделены кредитные средства, а также оказан ряд мер государственной поддержки. Но должной отдачи не произошло. Результаты работы 2016 года показали, что сроки полной окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренные бизнес-планом в количестве 7,2 года (2021 год), фактически увеличились более чем в три раза. Вместе с тем уже в этом году филиал пробовал работать в двухсменном режиме, неделю - даже в круглосуточном. И по заверениям Хачатура Арзуманова, если до конца года получится выйти на регулярный двухсменный режим работы, то и срок окупаемости всего проекта, увеличится только на 2-3 года - до 10 лет.
Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа включает посещение ряда предприятий: филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи" и СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития района, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района, в том числе городского поселка Болбасово, города Барань.
"Мы прорабатываем рынки зарубежных стран. Недавно отправили пробные партии в торговые сети России и Украины - "Дикси" и "Копеечка", а также небольшую партию в Латвию. С перспективой постоянных поставок. Прежде мы делали только разовые экспортные поставки. Надо понимать, что предприятие создавалось с целью замещения импорта бисквитных изделий. Завоевывать собственный рынок сейчас - важная задача", - пояснил Хачатур Арзуманов.
Выпуск бисквитных изделий под маркой "Сладкая страна" начался в 2014 году, объем за год составил порядка 103 т. В 2015 году пошло увеличение объемов - выпущено 644 т продукции, в 2016-м - 869 т. "То есть фабрика может выйти на 100% мощности. Но есть такой закон: доля рынка зависит от доли полочного пространства в торговле. Сегодня в Беларусь завозится порядка 7,6 тыс. т импортной бисквитной продукции. "Сладкая страна" занимает 10-11% от общей доли рынка. Хотелось бы более лояльного отношения со стороны торговых сетей. Продукция конкурентов из России, Украины представлена в торговой сети значительно шире. Наш отдел маркетинга работает над этим, отвоевывая малыми шагами свою нишу. В 2015 году мы занимали только 7% рынка. Но, чтобы фабрике выйти на 100-процентную мощность, нужно занимать минимум 30% полочного пространства. При двухсменном режиме работы предприятие способно обеспечить этот объем - получается порядка 2,4 тыс. т", - добавил директор филиала.
Предприятие строилось в целях внедрения современных технологий в отечественную пищевую отрасль, а также обеспечения производства конкурентоспособной продукции. С 2013 по 2016 год было затрачено более Br21 млн. Под гарантию государства предприятию выделены кредитные средства, а также оказан ряд мер государственной поддержки. Но должной отдачи не произошло. Результаты работы 2016 года показали, что сроки полной окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренные бизнес-планом в количестве 7,2 года (2021 год), фактически увеличились более чем в три раза. Вместе с тем уже в этом году филиал пробовал работать в двухсменном режиме, неделю - даже в круглосуточном. И по заверениям Хачатура Арзуманова, если до конца года получится выйти на регулярный двухсменный режим работы, то и срок окупаемости всего проекта, увеличится только на 2-3 года - до 10 лет.
Сегодня в Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. Программа включает посещение ряда предприятий: филиала "Сладкая страна" государственного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", ОАО "Техника связи" и СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". На заседании правительство рассмотрит вопросы социально-экономического развития района, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района, в том числе городского поселка Болбасово, города Барань.
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